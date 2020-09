Von Eva-Elisabeth Fischer

"Gasteig moves" - ja es rührt sich was nach finsteren Tagen. 80 Dauermaskierte sind in der Philharmonie auf dem Podium verteilt, wo sonst das Orchester sitzt. Sie schauen auf das verhängte Zuschauerrund: eine tolle Kulisse. Direkt vor ihnen ragen, umkränzt von leeren Koffern, vier Gerüste empor, die gleich, Leiter rauf, Leiter runter oder off-balance umkreiselt, mit vier Saxofonisten und vier Tänzern in Dreißigerjahrekostümen bespielt werden. Gasteigchef Max Wagner freut sich, dass nun über die Bühne geht, was er bereits lang vor Corona geplant hatte: Die erste Premiere einer neuen Reihe, die sich dem zeitgenössischem Tanz widmet, für das Matteo Carvone vor einem Jahr mit seinem "Faun" begeisternd die Initiallunte legte. (Carvones "The Hover" wird 29. und 30. 9. um 20 Uhr uraufgeführt).

An diesem ersten Abend aber ist die Tänzerin Roberta Pisu mit "Heimat" dran und mit ihr je zwei Tänzerinnen und Tänzer vom Gärtnerplatztheater. Pisu hat schon ein wenig, aber wenig durchschlagende choreografische Erfahrung gesammelt und greift nun mit "Heimat" völlig unreflektiert ein in seiner Begrifflichkeit nach wie vor umstrittenes Thema auf. Für Tänzer, die es beruflich weg von daheim in fremde Länder verschlägt, bedeutet es, sich ein Stück Heimat in der Fremde zu bewahren - und sei es mittels finalem Fressgelage mit heimischen Speisen, wie es das kaum plausible Schlussbild suggeriert.

Dabei hätten die Vitae der Komponisten des Abends bestes Anschauungsmaterial zum Thema Heimat und (Nicht-)Zugehörigkeit gegeben: Hier Dmitri Schostakowitsch, im stalinistischen Russland terrorisiert, dem er mit Hymnen beizukommen suchte. Dann Erwin Schulhoff, der Jazz-affine jüdische Komponist, der in einem Nazilager starb. Und schließlich Kurt Weill, von Hitler in die Emigration getrieben. Das glänzend arrangierte, vom Arcis Saxophon Quartett mitreißend hingelegte 30er-Jahre-Potpourri aus Musiken der genannten drei ergänzte Wilfried Hiller - wenn man so will, ein Münchner Heimatkomponist - durch ein eigenes, eingängig volksmusi-mäßig walzendes Stück. Die Choreografin wusste mit solcher Steilvorlage nichts anzufangen.