Von Andreas Pernpeintner

Neben den basalen Fragen des Coronakonzerts (sind das einmeterfünfzig, wonach riecht dieses Hygienemittel, muss ich meine Maske auch in den langsamen Sätzen aufbehalten?) ist in den Konzerten derzeit noch etwas anderes deutlicher spürbar als sonst: Freude. Darüber, dass ein Orchester ein leibhaftiges Orchester, dass ein Publikum ein leibhaftiges Publikum ist. Nicht selbstverständliche Selbstverständlichkeiten. Bei der Eröffnung des Deutschen Mozartfests Augsburg in der evangelischen Ulrichskirche bringt das auch Bernhard Forck, Konzertmeister der Akademie für Alte Musik Berlin, in schönen Worten zum Ausdruck.

Dieses Orchester ist für das Eröffnungskonzert ideal. Nicht nur, weil es seine kompakte Besetzung erleichtert, die erforderlichen Abstände einzuhalten, sondern vor allem, weil man sich für dieses Programm mit recht frühen Mozart-Sinfonien (G-Dur KV 74 und A-Dur KV 201) und je einer Sinfonie von Giovanni Battista Sammartini und Giovanni Battista Martini (die beiden heißen wirklich so), die auf den jungen Mozart in Italien Eindruck machten, musikalisch kein besseres Ensemble wünschen kann.

Der dichte Klang dieses historisch kundig musizierenden Orchesters ist prägnant und präzise. Deutlich phrasiert wird jede Figur schön zu Ende gespielt. Die Stimmen kommunizieren so miteinander, dass sich auch Zwischenmelodien in den mittleren und tieferen Streichern gut entfalten. Der Puls ist agil, die Dynamik von deutlichen Kontrasten geprägt, ohne dass je simple Terrassendynamik entstünde. Selbst das Cembalo, dessen Klangbeitrag man aus Hörgewohnheit nicht sofort mit Mozart verbindet, fügt sich als metrischer Stabilitätsgarant schön ein - und macht beim D-Dur-Divertimento KV 136 zusammen mit den Bläsern stilistisch ebenso überzeugend Pause. Das ist erfrischend musiziert. Beethovens Rezitativ und Arie "No, non turbarti... Ma tu tremi, o mio tesoro?" mit der Sopranistin Christina Landshamer sind eine bereichernde Zugabe.