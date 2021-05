Von Egbert Tholl

Nun spielen auch die kleineren Theater in München wieder vor Publikum. Bislang das Theater viel Lärm um Nichts, das Theater ... undsofort und das Zentraltheater, von 23. Mai an auch wieder das Metropol. Das ist natürlich noch längst nicht so wie früher, Maske und Test sind obligatorisch, ins Zentraltheater dürfen 20 Zuschauer, nach der Premiere ist die Verweildauer außerordentlich kurz. Aber hey, sie spielen!

Und auch noch einen Stoff, der bestens hier ins das Haus am Rande des Bahnhofsviertels passt: Ercan Karaçayli adaptiert Fatih Akins Film "Gegen die Wand" für die Bühne. Dieser hatte 2004 auf der Berlinale für Furore gesorgt, erhielt den Goldenen Bären und begründete die Drehkarriere der weiblichen Hauptdarstellerin Sibel Kekilli. Ihre Figur hieß damals und heißt jetzt wie sie, Sibel, ist Türkin, will der Enge ihres traditionsverhafteten Elternhauses entfliehen, will "leben, tanzen, ficken und nicht nur mit einem Typen". Dafür braucht sie ein Alibi, findet es in Cahit, den sie heiratet, aber genauso wenig liebt wie er sie, sie will nur weg von Zuhause. Zwei Menschen, die am Abgrund entlangtänzeln treffen sich da, beide haben Selbstmordversuche hinter sich. Doch wo Sibel erst ins Leben aufbrechen will, hat Cahit dieses, nach dem Unfalltod seiner Ehefrau, fast schon hinter sich. Bis, ja, bis Sibel ihn rettet, was aber auch ein schmerzhafter Prozess ist.

Der Schmerz nun auf der Bühne ist längst nicht so bohrend wie im Film. Karaçayli spielt selbst den mürrischen Cahit, weniger existenzialistisch als im Film, aber lebensnah. Dem könnte man auch vorm Theater begegnen. Laura Jessat ist Sibel, changierend zwischen Jungtussigehabe und Lebenslust. Michele Cuciuffo und Christine Adler spielen alle anderen Figuren, was gerade bei Cuciuffo einfach nur großartig ist, überlegen, klug, aufregend. Was für ein Bühnenwiedersehen!

Es ist ein Tanz, ein rasanter Abend, ein Liebeslied und dank Cuciuffo und Adler voller Momente subtilen Witzes. Und immer wieder faszinierend, wenn die Spielenden mit ihrem Abbild im Video korrespondieren. Erst wirkt das wie ein bildliches Echo, dann leihen sie sich selbst die Stimmen für den Dialog.