Von Andreas Pernpeintner

Für seine Online-Hauskonzerte, mit denen er während der Coronazeit Musik zu den Menschen bringt, erhält der Pianist Igor Levit in Kürze das Bundesverdienstkreuz. Zugleich ist er als Artist in Residence der erste Solist, den man nun zum Saisonstart des BR-Symphonieorchesters live erleben darf. Für dieses Musizieren im Herkulessaal, aufgeteilt auf vier Konzerte mit gleichem Programm an zwei Abenden, gibt es keine Ehrung - doch wieviel schöner noch ist hier das pianistische Erlebnis als in allen Podcasts.

Dabei sind sich Levit und das Orchester unter der Leitung von Riccardo Minasi, der sein BR-Debüt gibt, im ersten der vier Konzerte nicht einmal einig, wohin die Interpretation bei Beethovens erstem Klavierkonzert zielen soll. Das hat nichts mit mangelnder Koordination zu tun; die ist trotz des großen Abstands der einzeln auf dem Podium verteilten Musiker meistens erfreulich. Es ist der grundsätzliche Zugriff auf das Werk, in dem man sich unterscheidet: hier das Orchester mit kräftiger Akzentuierung - dort Levit mit seiner zauberhaft leisen, feingliedrigen Spielweise. Nur scheinbar wirken manche geschwinde Passagen von ihm dabei aquarellhaft. Denn zu Levits sanften Klangfarben gesellt sich stets große spieltechnische Akkuratesse.

Die Konturen seiner Interpretation mögen also mit feinerer Strichstärke gezeichnet sein als vom Orchester; sie sind aber mindestens ebenso präzise. Dass diese Art der Tongebung besonders im Largo und dort vor allem im kristallklaren Diskant beglückt, ist nicht verwunderlich. Es ist nach all der Lyrik aber auch willkommen, dass Levit im Rondo beherzter zu Werke geht - bevor seine Zugabe, William Bolcoms "Graceful Ghost Rag", etwas nebulös gerät. Obendrein versagt Levit hier sein Tablet mit der Notenanzeige den Dienst. Das sei ihm noch nie passiert, moderiert er die Panne charmant beiseite und setzt den Ragtime fort. Anschließend spielt das BR-Orchester aus Papiernoten Haydns G-Dur-Symphonie Hob. I:88 - erfrischend griffig.