Von Anna Weiß

"Wir haben das Olympiastadion ausverkauft!" Das Rap-Duo Zugezogen Maskulin blickt feixend ins Publikum. Ja, das Olympiastadion ist ausverkauft - wenn es auch die Corona-bedingte Sommerbühne ist. Der Auftritt in München ist der letzte der "Fünf Tage Abfuck"-Tour, mit der das zehnjährige Bandbestehen und das neue Album "Zehn Jahre Abfuck" gefeiert werden.

Mit dem gleichnamigen Track wird der Abend eröffnet, und bereits da zeigt sich, dass Moritz Wilken alias grim104 und Hendrik Bolz alias Testo den kleinen Rahmen so ausfüllen werden, dass sich das bestuhlte Konzert irgendwann wie eine riesige Party ausnehmen wird. In kurzen Jogginghosen und mit jeder Menge launiger Energie tragen die Wahl-Berliner den düster produzierten Song vor, eine Art Bestandsaufnahme der vergangenen zehn Jahre in Deutschland - mit zahlreichen Anspielungen von Sarrazin bis zu rechten Aufmärschen. Wilken schreit den Refrain, seine Stimme überschlägt sich dabei fast und verleiht dem Stück eine aggressive Dringlichkeit, in der ein Hauch Verzweiflung mitschwingt.

Fast alle Songs enthalten politische oder gesellschaftliche Referenzen, sei es der deutsche Umgang mit rechtem Terror oder toxische Männlichkeit. Diese Texte, vereint mit einnehmenden Beats, trippy bis poppig, haben Zugezogen Maskulin zu Publikums- und Kritikerlieblingen gemacht. Das Duo spielt in den Ansagen ironisch mit dem eigenen Image: "Wir machen keine Musik fürs Feuilleton, wir machen Musik für Leute, die das Wort 'Milchschemel' kennen". Es folgt "Normiefest", eine Persiflage auf deutsche Volksfeste. Die Zuschauer tanzen maskiert vor ihren Stühlen, singen mit, feuern an. Für den Moment fühlt es sich an wie ein Konzert aus der Zeit vor Corona. Zugezogen Maskulin danken mit zahlreichen Zugaben, der Refrain eines drei Jahre alten Songs bringt die Atmosphäre auf den Punkt: "Was für eine Zeit, um am Leben zu sein."