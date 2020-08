Von Ralf Dombrowski

Während der vergangenen Tage seien sie viel andernorts gewesen, mit mobilen Bühnen und verschiedenen Künstlern. Alles voll, meint Till Hofmann, der sich als Veranstalter nicht nur um das Lustspielhaus, sondern auch um den Eulenspiegel Flying Circus im Innenhof des Deutschen Museums kümmert. Die Menschen habe das richtig gefreut. Aber München, wo jetzt jeden Tag fünf kostenlose Konzerte gleichzeitig liefen? Da müsse man die Menschen erst wieder daran gewöhnen, für Musik etwas zu bezahlen.

Die Stühle scheinen ihm recht zu geben. Obwohl pandemisch zwanglos über den großen Hof verteilt, sind einige frei geblieben. Immerhin gibt sich auf der Bühne Sasha die Ehre, Schauspieler, Sänger, Voice-Kids-Coach und Klassiker der Arabella-Rotation, ein Künstler, der sonst mühelos die prall gefüllte Muffathalle zum Schwitzen bringt. Und er freut sich wie ein Schnitzel, mit seiner Band vor echtem Publikum zu spielen, bestgelaunt, so voller Energie, dass er kaum an sich halten kann, nicht ins Publikum zu springen und die ersten Plätze zu umarmen. Das ist dann auch der Vorteil der Auflagen, mit denen man umgehen muss. Es ist nicht viel Zeit, Sasha packt daher seine Hits von "I Feel Lonely" und "Lucky Day" bis "Lichterketten" und "If You Believe" in ein kompaktes Best-of-Programm, das wenig Raum für die Songs der Zweiten Liga lässt. Es gibt keinen Grund für schlechte Laune. Auch die vergleichsweise kleine Runde motiviert ihn und seine Band, Aufwärmphasen zugunsten einer Instant-Energie zu überspringen, wo bereits kurz nach dem Start die ersten Mitsing-Passagen angestimmt werden.

Nach der erlaubten Stunde sind alle so in Fahrt, dass Sashas pfiffige Widmungen an James Brown oder Udo Lindenberg erahnen lassen, wohin ein richtig langes Konzert noch weiter führen würde. Wer clever ist, sollte also jetzt Karten für die Künstler kaufen, die man sonst in großen Hallen nur in der Ferne erlebt. Wahrscheinlich sind viele, so wie Sasha, motivierter als jemals zuvor.