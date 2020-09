Von Egbert Tholl

Er mag sie nicht mehr, er begehrt ihren Körper nicht mehr, liebt sie nicht mehr. Das erklärt er ihr eine Dreiviertelstunde lang. Er ist der Schauspieler Matthias Grundig, dessen Körper ganz eng verbunden ist mit den Worten, die aus ihm herauskommen, unaufhörlich und zunehmend unerträglich. Er dampft, er schwitzt, er rauft sich die Haare, versucht sich an einer intellektuell überlegenen Position, spricht von "narzisstischer Kränkung" und ihrer "Sexualität", schwadroniert über Yoko Ono, John Lennon und dessen Ermordung vor dem Dakota-Building, ruft ein eher widerwärtiges, für ihn offenbar fundamental geiles Sexerlebnis in Erinnerung, ergeht sich in Spekulationen über die Frau, mit der er drei Kinder hat, und man wundert sich nur, weshalb sie sich die Brut von diesem Arschloch hat andrehen lassen. Aber beruflich soll alles weitergehen wie bisher, die Zusammenarbeit will er aufrecht erhalten, vermutlich, weil er sie da mehr braucht als sie ihn.

Jochen Schölch inszeniert am Metropol-Theater "Ende einer Liebe" von Pascal Rambert, ein Stück ungefilterter französischer Textanhäufung, das der Autor selbst 2011 in Avignon inszenierte und von da an damit auf Wanderschaft ging. Sein Clou: Erst spricht er, dann sie. Zwei riesige Monologe, deren Wirkung man im Gesicht des jeweiligen Gegenübers ablesen kann. Zwei Menschen stehen auf einem Leuchtsteg, das Publikum sitzt auf beiden Seiten davon, mit diesem speziellen Konzept sind für diese Produktion 100 Zuschauer zugelassen. Da steht Grundig, dort Mara Widmann - und sie bläst mit der Wahrheit leuchtender Emotion seine Suada lange in männlicher Kommunikationsunfähigkeit aufgestauten Überdrusses weg.

Mara Widmann ist das Leben und die Trauer über das Verschwinden der Liebe, sie ist der Zorn der Medea und die Wohltat der Vernichtung. Einst raubte er ihr ihre Sprache mit seiner arroganten Logorrhoe, jetzt findet sie sie wieder. Bei ihr spürt man, dass da mal eine Liebe war. Für die er nicht das Format hatte, weil ihr Herz größer ist als seins.