Von Eva-Elisabeth Fischer

- Da ist die Sache mit dem Zopf. Er wird jedes Mal neu geflochten. Und geht immer wieder auf, drei Mal in Folge. Man könnte meinen, das mit dem Zopf sei Nebensache, denkt sich, dass die schweißgebadete Performerin nicht nur die Flusen vom nackten Körper zupft, die beim Robben über der Boden haften bleiben, sondern einfach auch das störende Langhaar aus dem Gesicht haben will. Denn die Mexikanerin Areli Moran unterzieht sich in einem repetitiven Solo, das sich "Serpentine" nennt, einer Tortur, die sie anlässlich der Gastspielreihe "Departures" mit stoischer Selbstverständlichkeit den 24 Zuschauern im Hoch X zumutet. Man sitzt dran in nächster Nähe, betrachtet zunächst den platten Körper in Froschhaltung. Daraus wird sich Moran auf den Rücken drehen, wird sich vorwärtsschlängeln, den Mittelstreifen des schmelzwassergrauen Tanzbodens entlang; wird abbiegen zu einem weiten Bogen und dann weiterrobben bis der Körper in harten Schlägen - Akt des Aufbegehrens - sich aufwirft wie der einer Robbe. Dreimal wird Areli Moran zu dramatischen Orgelfermaten diese schweißtreibende Zeitlupenaktion wiederholen, jedes Mal heftiger als das Mal zuvor.

Die Choreografin Daina Ashbee, seit drei Jahren Künstlerin in Residenz in der Agora de la Danse in Montreal und international für ihre politisch unbequemen Choreografien ausgezeichnet, kennt kein Pardon. Ihre Stücke kreisen um die anhaltende Rechtlosigkeit indigener Frauen in Kanada. Und das, obgleich sich die Regierung seit den Achtzigerjahren von der Politik der Zwangsassimilation verabschiedet hat und die First Nations dabei sind, ihre alten Kulturen wiederzubeleben. Ashbees "Serpentine" ist die künstlerische Synthese dreier Stücke zum Thema, das seiner (umwelt-)kritischen Botschaft mit dem Mittel der Wiederholung Nachdruck verleiht. Da kommt dann die Sache mit dem Zopf ins Spiel, wenn Areli Moran jedes Mal wieder ihr Haar flicht - so wie es die Indianerinnen tun als Demonstration ihrer kulturellen Identität.