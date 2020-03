Paradox ist das schon. Während in den USA der damals neu gewählte Präsident Donald Trump mit Fremdenfeindlichkeit punktete, eroberten gleichzeitig lateinamerikanische Künstler die dortigen Charts. Wobei der einst über Exil-Latinos in New York verortete Reggaeton längst im kolumbianischen Medellín beheimatet zu sein scheint. Dafür sprechen jedenfalls die Erfolge der kolumbianischen Megastars J Balvin, Karol G oder Maluma, die auch in Europa gefeiert werden.

Allerdings scheinen sie auch hier vorrangig lateinamerikanisch-spanisch-stämmige Hörer zu erreichen, wie das entsprechende Publikum bei Malumas Auftritt in der Olympiahalle nahelegt. Die wenigen deutschen und englischen Wörter, die Maluma ob der internationalen Verständlichkeit bemüht, richten sich eindeutig an eine Minderheit. Die anwesende Mehrheit spricht nämlich ein hervorragendes Spanisch und kann darum Hits wie "Felices Los 4" textsicher mitsingen. Ebenso verstehen natürlich alle, im übrigen hauptsächlich weibliche Fans, wie dieser Schönling geradezu damit prahlt, wie viele Frauen er so durchschnittlich auf einer Party und überhaupt zu beglücken weiß. Optisch untermauert wird solche Prahlerei von zwölf leicht bekleideten Tänzerinnen, die ihre von Stringtangas separierten Pobacken abwechselnd am Sänger reiben und in Richtung Publikum wackeln lassen.

Frühere Generationen wurden für solche Shows noch mit Svende-Merian-Romanen bestraft. "Ich bin nicht gegen Männer. Aber ich bin gegen das, was sie im Kopf haben", resümierte die Autorin 1980 in "Der Tod des Märchenprinzen". Vierzig Jahre später steht ein weiterer Märchenprinz auf der Bühne und wird von seinen weiblichen Fans für das, was er vorgibt, im Kopf zu haben, angehimmelt, als sei nichts luststeigernder für eine Frau, als von einem Kleiderständer verführt und betrogen zu werden. Denn mit der Freundin der Verführten treibt Maluma es ja auch, wie er singt. Und die Frauen jubeln.