Selbst ein Uğur Bağışlayıcı, dem es bestimmt nicht an Selbstbewusstsein fehlt, und der wie sein Kabarett-Alter-Ego Django Asül unverwüstliche niederbayerische Ruhe ausstrahlt, muss durch Höhen und Tiefen. Aktuell aber geht es ihm sichtlich gut. Man glaubt ihm, wenn er sagt, die Arbeit an seinem neuen Programm "Offenes Visier" habe ihm Spaß gemacht wie lange nicht. Bei der Premiere im Lustspielhaus merkte man das auch an den Genuss-Pausen, die er nach besonders publikumswirksamen Pointen einlegte.

Und schon bei seinem tagesaktuellen und ortsspezifischen Stand-up-Einstieg war es womöglich nicht nur kabarettistisch überspitzt, wenn er seine Vorfreude, ja "Ergriffenheit" betonte: "Für uns Niederbayern ist München ja, was Kitzbühel für Grünwalder ist: ein Sehnsuchtsort." Den Sehnsuchtsort-Bewohnern berichtete er dann vom Alltagsort, sprich aus dem heimischen Hengersberg, das seit jeher die Quelle für Djangos Weltbetrachtungen ist, pars pro toto gewissermaßen. Da ist die Schule, an der er in der Kollegstufe Englisch-Nachhilfe gegeben hat - um dank dieser Erfahrung heute eine Lanze für Pädagogen bricht. Da ist die Familie samt dem älteren türkischen Freund, der im Dialekt-Singsang alles so klug verwechselt - und der Asül noch einmal einen Ausflug in das "Migrantenkabarett" ermöglicht, das er seinerzeit erfunden hat. Da sind die Nachbarn - alles Lehrerhaushalte, bei denen Asül in den Ferien seine Urlaube verbringt. Da ist aber vor allem der Stammtisch samt Stammtischbruder Hermann, der jetzt Asüls wichtigster Stichwortgeber geworden ist. Für verwegene historische Ausflüge, etwa zu den Phöniziern auf Malta oder den Münchner Krawallen als Vorläufer der Französischen Revolution. Wie für aktuelle Themen, ob "Fridays For Future", der Solidaritätsschwund oder Start-ups ("das heißt: Man hat eine Idee, aber kein Geld; hätte man Geld, hätte man die Idee nicht").

Das ist nicht nur meist ziemlich amüsant, speziell durch Asüls komisches Talent für kunstvoll falsche Bezüge, sprachlich wie sachlich. Es wirkt auch authentisch - kein Wunder, denn die Lehrernachbarn gibt es ebenso wirklich wie den Stammtisch und den Hermann. Was man sich mitunter noch wünscht, ist etwas mehr Struktur oder gar mal einen dramaturgischen Bogen. Also dass der Django Asül womöglich mal ein Generalthema in all dem bunten Allerlei seines neuen Programms findet.