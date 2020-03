Innerhalb einer Typologie von Dirigenten lassen sich zwei Gruppen unterscheiden: Dirigenten, die umarmen und Dirigenten, die nicht umarmen. Kent Nagano gehört zur letzteren Klasse, auch bei Werken, die andere Orchesterleiter zu Weltumspannungsgesten inspirieren. Bei Schumanns dritter und Brahms' erster Symphonie in der Philharmonie bleibt Nagano der souveräne Organisator, sensible Gestalter. Die Hände werden dabei zu Indikatoren für Klangdefizite, sodass in Schumanns "Rheinischer" immer wieder die Mittelstimmen zu rühriger Aktivität animiert werden. In wohltemperierter Ausgelassenheit bestreitet das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin den Eingangssatz.

Doch zu Naganos Qualitäten gehört neben der Fähigkeit, filigrane Klanggebäude zu errichten auch seine Lässigkeit, Passagen einfach laufen zu lassen: Quasi ausdruckslos tönt das Trio des Scherzo-Satzes, eine läppische Plauderei, nach der die meditative Pastorale des Mittelsatzes umso einnehmender wirkt. Schneidend vibratolos und mit sakraler Strenge inszeniert Nagano den Stile-antico-Satz - Erinnerung Schumanns an einen Besuch im Kölner Dom - ehe mit feinsinniger Komik das Finale jubelt.

Mit Zurückhaltung und gezügeltem Tempo widmen sich das Orchester und sein Ehrendirigent Brahms' Erster, diesem Koloss der Post-Beethoven-Ära. Die anfängliche Kühle weicht einem Musizieren in die Tiefe, was bei Nagano, der augenblicksweise beinahe sein Podium berührt, gestische Umsetzung findet. Berückend schön gelingt die Choral-Stelle des Kopfsatzes, zwingend interpretiert und die Instrumentengruppen konflikthaft einander gegenüberstellend. Ein verhaltenes Ende ist die Konsequenz. Trost spenden vielleicht die Mittelsätze, obwohl auch hier das Formgefühl regiert - Rührung ohne Tränen, Sentiment ohne Gänsehaut. Einen Hauch von Entgrenzung bekommt man in der phänomenalen Stretta des Finales zu spüren. Die freigesetzte Energie verwandelt sich in minutenlangen Beifall.