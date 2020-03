Als Wanda im vergangenen Jahr in Burano ihr Video zu "Ciao Baby" drehten, war die Welt der kleinen Fluchten in den Süden noch in Ordnung. Inzwischen könnte es passieren, dass Urlauber, die aus der Bucht von Venedig in die heimatlichen Gefilde zurückkehren, zunächst einmal vorsorglich unter Quarantäne gestellt werden. Jedenfalls haben die Idyllen des touristischen Eskapismus in den vergangenen Tagen Ernüchterungen erfahren müssen und so steht Michael Marco Fitzthum beglückt auf der Bühne der Olympiahalle angesichts der schon fast surrealen kollektiven Euphorie, die ihm und seiner Band vom Publikum entgegenbrandet.

Überhaupt hat das Phänomen Wanda, so wie es sich an diesem Feierabend darstellt, etwas Unwirkliches. Denn musikalisch präsentieren die fünf Wiener, die bei mehreren Stücken von bis zu drei kaum hörbaren Streicherinnen und einem akustisch ebenso marginalen Saxofonisten unterstützt werden, eine wilde Mischung aus Stil-Elementen, die sie mit fröhlicher Heuristik durcheinanderwirbeln. Da treffen Schunkel-Rock und Bekenntnis-Pop aufeinander, Botschaften der mehr oder weniger geglückten Liebe, die aber von kabaretthaften Einlagen wie "Ein komischer Traum" ausgebremst werden und in psychedelische Momente à la "Vielleicht" münden, bis hin zu prog-rockigen Klanggebäuden, die dem Taumel der Harmonie ein paar Zweifel der maskulinen Selbstvergewisserung hinzufügen, die Fitzthum mit Textzeilen wie: "Liebst du mich, weil ich es wert bin?" in den Raum stellt und mit einer Runde Stagediving quittieren lässt.

Solche Abstecher ins Sinistre, Überdrehte halten Wanda aber nicht lange durch. Sie werden mit "Ciao Baby" abgebunden und das Publikum dankt es mit stetig wachsender Begeisterung, bis die Halle dampft. Damit erreichen Wanda auf der großen Bühne, wofür sie von den Menschen gemocht werden. Sie entlassen ihre Fans mit einem angenehm stimulierten Gefühl der Nähe zu sich selbst in die Nacht. Es ist alles easy, ciao Baby!