Dieter Nuhr in München.

Von Oliver Hochkeppel

Nach einer Dreiviertelstunde kam Dieter Nuhr bei seinem Auftritt im Innenhof des Deutschen Museums zum Punkt: "Ich wollte eigentlich mit dem Programm anfangen." Das war geflunkert, er befand sich natürlich schon mittendrin in "Kein Scherz!". Hatte zum Beispiel schon die 30 Jahre Deutsche Einheit abgearbeitet, angefangen mit einem Bericht vom Horror eines eigenen Besuchs im Osten einen Tag nach dem Mauerfall. Es ging ihm dabei vor allem darum, mit Ostalgie und der Verklärung der DDR aufzuräumen. Wenn etwa geseufzt wird, dort hätten die Leute einander noch zugehört. Ja, sagt Nuhr, und meist sei auch noch einer dabei gewesen, der mitgeschrieben habe.

Ganz falsch war die Koketterie mit dem späten Programmeinstieg trotzdem nicht: Lange beschäftigte sich Nuhr vorwiegend mit Klarstellungen in eigener Sache. Früher habe man es in seinem Beruf leichter gehabt, da sei man Kabarettist, Comedian oder Komiker genannt worden, heute seien als Bezeichnungen linker Hetzer, Nazi, Sexist oder Schwuchtel dazugekommen. Nicht leicht sei das Leben im Zeitalter der Beleidigten: "Ist der Höhepunkt der Hysterie erreicht? Ne, da geht noch mehr." Minute um Minute polterte Nuhr gegen "Verschwörungsdeppen", Hetzer und Populisten, aber auch gegen Veganer, Corona-Hardliner, Tempolimit-Forderer oder fortschrittsfeindliche Klimaaktivisten. Noch mit am witzigsten war sein Exkurs, die wirklich Einflussreichen seien heute Rapper, Sportler und Influencer. Dass sich dies "auch auf die Inhalte auswirkt", belegte er sehr schön mit dämlichen Originalzitaten von Capital Bra und Collegah.

Nach der halbstündigen, dies alles noch einmal zuspitzenden "Zugabe" war dem Letzten klar: Diese sehr auf sich bezogene Abwehr und Attacke, die er als Aufruf zur Mäßigung und gegen Freund-Feind-Schemata verstanden wissen wollte - das war Nuhrs Programm. Welches Fazit konnte man daraus ziehen? Nun, die Zeiten waren schon einmal lustiger. Und Dieter Nuhr auch.