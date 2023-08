Wie lautet deine ganz persönliche Geschichte? Genau die will das Team von "brennt!" um Otger Holleschek beim 29. Deutschen Kurzgeschichtenwettbewerb hören. In einer Welt, die ständig vernetzt ist, deren Geschichten zunehmend von Google-Algorithmen bestimmt werden und in der das Regionale, das Individuelle keine Rolle mehr zu spielen scheint, soll dieses Mal "Deine Geschichte" im Vordergrund stehen. Egal, ob man vom Gassigehen oder der Weltreise erzählen will - ganz nach dem Motto: ein Plädoyer für die Individualität.

Die bisher nicht veröffentlichten Texte können bis zum 15. Dezember an info@zuendeln.de gesendet werden. Die Publikumslesung der besten Geschichten, die auch in der Kurzgeschichten-App "Storyapp" veröffentlicht werden, findet im Februar 2024 in München statt. Dort werden auch die Publikumspreise im Wert von 2000 Euro und der Jurypreis im Wert von 500 Euro vergeben.

29. Deutscher Kurzgeschichtenwettbewerb, Einsendeschluss 15. Dezember, Infos unter zuendeln.de