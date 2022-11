Es ist wohl gut für den "Deutschen Kurzgeschichten-Wettbewerb 2022", dass "Was für ..." nicht das Jugendwort des Jahres wurde. Denn was ist alle Jahre wieder abgestandener und anbiedernder als eben jene als superangesagt verkündete In-Vokabel? Der von Ottger Holleschek erfundene Contest hingegen ist wirklich eine umfassende Momentaufnahme literarischer Auseinandersetzung mit der Welt (an dem sich auch schon Friedrich Ani unter Pseudonym oder die spätere Bachmann-Preisträgerinnen Birgit Birnbacher beteiligten): 600 Einsendungen gab es heuer zum Motto "Was für ...!", einem Ausruf der Fassungslosigkeit - über Kriege, Krisen oder privaten Krach. Die vier nach Meinung der Juroren (unter anderen Helmut Krausser) besten Texte werden nun in der Endrunde in der Münchner Kongressbar vorgelesen, mit Musik von Jesper Munk und feinen Speisen abgerundet, und mit bis zu 2000 Euro prämiert.

Deutscher Kurzgeschichten-Wettbewerb 2022, Sa., 19. Dez., 20 Uhr, Alte Kongresshalle, www. zuendeln.de