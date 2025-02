Kurt Zeitler ist Kurator der Graphischen Sammlung München und nicht zuletzt wegen der Sendung „Kunst und Krempel“ einer der bekanntesten Kunstkenner Bayerns. Eine Begegnung in seiner letzten Ausstellung „Den Menschen vor Augen“ in der Pinakothek der Moderne, die auch einen Michelangelo zeigt.

Reinhard J. Brembeck

Kurt Zeitler ist Kunsthistoriker, und diese Spezies ist dem breiten Publikum eher selten bekannt. Bei Kurt Zeitler ist das ein bisschen anders, agiert er doch als ein verständnisvoll liebenswerter Kunstexperte immer wieder in der seit 40 Jahren (!) laufenden BR-Fernsehreihe „Kunst und Krempel“. Dort berät er als Experte, mit Enthusiasmus und bayerisch getönter Beredsamkeit Bürgerinnen und Bürger, ob das, was sie in die Sendung bringen, eben Kunst sei oder Krempel.