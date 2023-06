Der US-Songschreiber Kurt Vile lässt seine Indie-Rock-Songs stets ebenso gepflegt wachsen wie seine Haarpracht. Nun kommt er mit seinem jüngsten Album "(watch my moves)" in die Muffathalle.

Möchte man diesem selten coolen Meister der gedehnten und Americana-induzierten Indie-Rock-Form ein Arbeitsmotto zuordnen, so wäre das gewiss ein ganz und gar zeituntypisches "Es eilt nicht". Denn Kurt Vile aus Philadelphia, dessen Eltern tatsächlich nichts von der Existenz eines gewissen Kurt Weill wussten, lässt die Dinge gern in aller Ruhe wachsen. Sein längst rapunzellanges Haar ebenso wie seine Diskographie, zu der sich regelmäßig ein neues Album in Überlange gesellt - und vor allem natürlich seine Songs, die er allen Regeln der Pop-Kunst zum Trotz kaum je auf einen griffigen Refrain zueilen lässt.

Vielmehr dürfen diese stets auf derart bezirzend repetitive Weise kreiseln und atmen, dass man förmlich dabei zusehen kann, wie Vile einen Takt für Takt in seine fluffigen Kokons einwebt. "(watch my moves)" nennt sich denn auch sein jüngstes Album, auf dem er das Entschwebte seiner Musik vielleicht ein bisschen arg auf die Spitze treibt. An brillanten Songs wird es in der Muffathalle freilich trotzdem nicht mangeln, denn dieser Slacker hier ist einer von der fleißigen Sorte.

Kurt Vile & The Violators, Mittwoch, 28. Juni, 20 Uhr, Muffathalle, Zellstraße 4