Von Oliver Hochkeppel

Vor zehn Jahren wurde der von Camilo Dornier gestiftete Kurt-Maas-Jazz-Award der Hochschule für Musik und Theater München erstmals vergeben. An dem biennalen Wettbewerb können sich alle Studierenden des Jazz Instituts beteiligen und um einen Studienaufenthalt am legendären Berklee College of Music in Boston spielen. Alle bisherigen Sieger haben Karriere gemacht, der Preis hat seinen festen Platz im Münchner Veranstaltungskalender gefunden. Zum Jubiläum findet das Preisträgerkonzert mit den Gewinnern Elias Prinz, Minchan Kim und Tom Förster nun am 12. Juli in der Isarphilharmonie statt. Auch die ersten beiden brasilianischen Stipendiaten des neuen Kurt-Maas-Jazz-Scholarship werden nach der Pause auftreten, mit dem Munich University Jazz Orchestra (wie die Instituts-Bigband jetzt heißt) und dem Heros der Musica Popular Brasiliera Ivan Lins. Preisstifter Camilo Dornier und Jazzinstituts-Leiter Claus Reichstaller blicken auf eine Erfolgsgeschichte zurück.