Von Jürgen Wolfram

Dem Arzt Kurt Lichtwitz (1881-1933), Betreiber der ehemaligen "Wasserheilanstalt Bad Thalkirchen", wird vorerst nicht die Ehre zuteil, Pate eines Platzes werden zu dürfen. Stattdessen landet er auf der Personenvorschlagsliste der Stadt für künftige Verewigungen dieser Art. Dies ist das Ergebnis einer langwierigen Auseinandersetzung um die angemessene Würdigung des Mediziners. Unter den Konflikt hat der Kommunalausschuss des Stadtrats jetzt einen vorläufigen Schlussstrich gezogen. Zuvor hatte er die frühere Entscheidung zurückgenommen, einen Abschnitt der Straße "Am Isarkanal" Kurt Lichtwitz zu widmen.

Weil es sich nach Ansicht von Angelika Lichtwitz, der Schwiegertochter des renommierten Arztes, sowie des Medizinprofessors Sigmund Silber und der Ortshistorikerin Dorle Gribl bei dem ausersehenen Ort um einen schäbigen Straßenbereich mit Parkplatzcharakter handelt, war es alsbald zu leidenschaftlichen Kontroversen um eine passende Alternative in der Nähe der einstigen Lichtwitz-Wirkungsstätte gekommen. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bot schließlich im Einvernehmen mit dem Ältestenrat der Stadt an, die Grünfläche am Zusammenlauf der Pogner- und der Schäftlarnstraße, die bisher ebenso wie der Pflasterstrand am nördlichen Ende der Siedlung "Isargärten" Thalkirchner Platz heißt, nach Lichtwitz zu benennen und entsprechend auszuschildern. Doch auch dies halten die Antragsteller für "keine adäquate städtische Ehrung", denn es handle sich nur um ein "unbedeutendes kleines Eckerl".

"Gegen den Willen von Angehörigen machen wir sowas nicht"

Das deutlich größere und stärker frequentierte Areal bei den "Isargärten" dem Mediziner zu widmen, wie von Sigmund Silber vorgeschlagen, wäre voraussichtlich am Einspruch des örtlich zuständigen Bezirksausschusses sowie der Anwohner gescheitert. "Außerdem gehört der Platz gar nicht der Stadt", teilt die Verwaltung auf Anfrage mit. Beide Flächen liegen in unmittelbarer Nähe der U-Bahn-Station Thalkirchen, was eine starke öffentliche Beachtung der Platzbezeichnung nach Ansicht des Kommunalreferats so oder so garantieren würde.

Der Kommunalausschuss sah sich in dieser verzwickten Situation außerstande, eine Platzbenennung vorzunehmen. "Gegen den Willen von Angehörigen machen wir sowas nicht", heißt es dazu aus dem Rathaus. Deshalb geschieht erst einmal gar nichts. Das aber ist auch nicht im Sinne des Lichtwitz-Fürsprechers Silber; er hält eine Ehrung des Mediziners und Klinikgründers für überfällig. Lichtwitz sei nicht nur ein Wegbereiter moderner Behandlungsmethoden gewesen, sondern darüber hinaus ein sozial engagierter Arzt, der Mittellosen einen kostenlosen Mittagstisch geboten habe. Ein "Menschenfreund" eben.

Der Arzt starb 1933 unter ungeklärten Umständen

Kurt Lichtwitz, in Ohlau bei Breslau geboren, erwarb die damals leerstehende "Wasserheilanstalt Bad Thalkirchen" an der Isartalstraße im Jahr 1920. Er baute sie zu einer Klinik für innere, neurologische und gynäkologische Krankheiten um. Weil bei ihm auch jüdische Ärzte arbeiteten, geriet er im April 1933 ins Visier der SA. Am 27. Mai 1933 starb er unter ungeklärten Umständen. Sein Krankenhaus übernahmen zwei Mediziner, die das Klinikviertel in Thalkirchen ihrerseits über die Stadtgrenzen hinaus bekannt machen sollten: der Chirurg Franz Rinecker und der Internist Heinrich Müller.