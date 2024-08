Deutschlands letzter Kupferdrucker:Die Elefanten sind jetzt rosa

Von Benita Weil

In der Werkstatt des wohl letzten Kupferdruckmeisters Deutschlands riecht es nach nassem Papier und Farbe, ein bisschen wie im Kunstzimmer der Schule damals. An den Wänden ragen Regale bis zur Decke, in denen sich originale Kupferdruckplatten der vergangenen 300 Jahre stapeln. Im Vorderraum der Firma Copperprint steht rechts im Raum eine große Werkbank, um die Passepartout und Rahmen zuzuschneiden. Ein Hundebett links im Raum auf dem Boden dient als Rückzugsort für den Hund der Ladenbesitzerin Florentine von Schulzendorff. In der Albanistrasse 4 in der Au arbeitet die 33-Jährige seit 2017 mit Kupferdruckmeister Franz Duchatsch zusammen. Der 74-Jährige bringt weit mehr als 60 Jahre Handwerks-Erfahrung mit sich. Funktioniert das? Wollen das die Kunden? Auf der einen Seite steigt die Sehnsucht nach Handgefertigtem seit Jahren immer weiter an. Auf der anderen Seite: Es sind ja keine wirklichen Originale, sondern Kopien, die hier entstehen. Und dann geht es ganz am Ende wohl auch um die Frage: Sind jahrhundertealte Motive heute noch gefragt? Antworten gibt es im Kunstzimmer.