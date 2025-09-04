Der Belgier Tom Engels wird zum 1. Januar 2026 neuer Direktor des Kunstvereins München . Der 1989 geborene Engels ist derzeit noch Leiter des Grazer Kunstvereins, wo er aktuell seine Amtszeit mit Einzelausstellungen von Tom Burr und anschließend Nora Schultz beenden wird.

„Mit Tom Engels heißt der Kunstverein München einen Direktor willkommen, dessen Ansatz eine durchdachte Vision mit einer sensiblen und engagierten Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern verbindet“, kommentiert Rüdiger Maaß, Vorstandsvorsitzender der Münchner Institution, die Wahl.

Engels arbeitet eng an der Schnittstelle zwischen Bildender Kunst, Choreografie und Performance. Er hat Kunstgeschichte an der Universität Gent sowie Choreografie und Performance am Institut für Angewandte Theaterwissenschaft der Universität Gießen studiert. „Ich betrachte den Kunstverein München als einen jener einzigartigen Räume, in denen Kunst den Takt unseres Denkens und Fühlens verändern kann, indem sie Dinge verlangsamt, wenn alles andere nach Geschwindigkeit verlangt, oder etwas in uns beschleunigt, das sich einer Benennung entzieht“, freut sich Engels über seine Ernennung. „Heute sind solche Orte keine Selbstverständlichkeit mehr.“

Tom Engels folgt auf Maurin Dietrich, die die Münchner Institution seit 2019 geleitet hat und deren Amtszeit vertragsgemäß Ende 2025 endet.