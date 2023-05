Von Evelyn Vogel

Es war für Befürworter wie für Gegner ein gefundenes Fressen: Proteste auf der Galeriestraße, Parolen an den Wänden, heiße Debatten zwischen den Mitgliedern, Anträge von Vorständen, Drohungen von Politikern, der Rücktritt eines Direktors - beim Kunstverein ging's in den Siebzigerjahren ganz schön zur Sache. "Stunk im Münchner Kunstverein." "Ab heute wieder Remmidemmi." Das waren nur zwei der Zeitungs-Schlagzeilen über den 1823 gegründeten Verein, der einer der ältesten seiner Art ist und lange als "altehrwürdige und lahmbrave Institution" (so die SZ 1969) galt. Was war passiert?