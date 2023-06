200 Jahre Kunstverein München:Das große Fest zum Jubiläum

Zu einem großen Jubiläumsfest lädt der Münchner Kunstverein am kommenden Wochenende ein. Los geht es am Freitag, 30. Juni, von 22 Uhr an mit einer Party im Kunstverein am Hofgarten, bei der rosi96 aus München und Slim Soledad aus Berlin bis 4 Uhr früh auflegen werden. Am Samstag findet um 15 Uhr bei Karl & Faber am Amiraplatz eine Benefizauktion statt, bei der Werke von Künstlerinnen und Künstlern, die mit dem Kunstverein durch eine gemeinsame Geschichte verbunden sind, versteigert werden. Der Erlös kommt dem Kunstverein für seine zukünftigen Projekte zugute. Höhepunkt der Feierlichkeiten soll der Sonntag werden. Da wird entlang der Galeriestraße mit einer fast 60 Meter langen Tafel des brasilianischen Künstlers Caique Tizzi mit kulinarischen Skulpturen gefeiert, außerdem mit viel Musik und es gibt ein Kinderprogramm - Hüpfburg inklusive. Von 12 bis 16 Uhr legen Balearic Eric und sucre sucre im DJ-Set auf, um 18 Uhr spielt das Berliner Musikkollektiv Gaddafi Gals ein Konzert und von 19 Uhr an gibt es nochmal ein DJ-Set mit Brom und Maendi. Dazwischen wird es um 16 Uhr die Festreden geben, die Ausstellung ist geöffnet, ansonsten lautet die Devise: feiern und Spaß haben.

Jubiläumsfeierlichkeiten des Kunstvereins, Fr., 30. Juni, 22 bis 3 Uhr (Hofgarten), Sa., 1. Juli, 15 Uhr (Amiraplatz), So., 2. Juli, 12-22 Uhr (Galeriestraße)