Vor einiger Zeit hat der Kunstverein München begonnen, mit "Between" die Ausstellungsräume temporär in eine Bühne für internationale Musikerinnen und Performer zu verwandelt. Die dritte Ausgabe wird von der Komponistin und Künstlerin Klein mit Bewegung, Klang, Improvisation und Schauspiel bespielt. Die Eröffnungsperformance von Klein findet am Samstag, 30. April, statt, die Abschlussperformance von Jah Umbrella am Freitag, 6. Mai (jeweils 21 Uhr).

