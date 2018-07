23. Juli 2018, 21:04 Uhr Kunstszene in München Alternativer Stadtrundgang

Die Münchner Subkultur ist wesentlich besser und aktiver als ihr Ruf - dieser Meinung ist der Musiker Jürgen Reiter: Nun dreht der Bassist Videos, in denen Künstler ihre Lieblingsplätze vorstellen. Gerichtet ist die Plattform an alle, die nicht nur die bekannten Sehenswürdigkeiten Münchens kennenlernen wollen, sondern auch Abseitiges

Von Florian J. Haamann

Jürgen Reiter ist der musikalische Rebell Münchens, seine Waffe der Kontrabass, sein Feind die Eintönigkeit. Immer wieder zieht es den 45-Jährigen mit dem langen Spitzbart und den wild nach oben gegelten Haaren runter von der Bühne und raus in die Stadt. Zuletzt für 30 Auftritte in 30 Tagen an 30 Orten in München. Pünktlich um sechs Uhr ist er jeden Morgen losgezogen, im Gepäck nur sein Instrument, eine Kamera und einen Laptop. Nach dem Aufbau 30 Minuten improvisieren, das Ganze ...