"This house is not a home" in der städtischen Galerie Lothringer 13 überführt Fragen nach dem richtigen Wohnen und Leben in für die Besucher erfahrbare Formen. Performances und Workshops finden in einer sich wandelnden Ausstellungsarchitektur statt.

Wann ist ein Haus ein wirkliches Zuhause? Wenn es dort jemanden gibt, der einen in den Arm nimmt. So heißt es jedenfalls im Song "A House Is Not A Home" von Dionne Warwick. Auf der neu gestalteten Webseite der städtischen Galerie Lothringer 13 werden die ersten Zeilen daraus zitiert. Sie geben damit die Stimmung und eine erste Richtung für die neue Ausstellung "This house is not a home" vor, die auch im Titel den bekannten Song zitiert. Das Thema? Fragen nach dem richtigen Wohnen und Leben in für die Besucher erfahrbare Formen zu überführen. Dazu haben die Kuratorinnen Lisa Britzger, Luzi Gross und Anna Lena von Helldorff die Disziplinen übergreifende Künstlerinitiative K eingeladen, und diese wiederum mehr als 40 lokal und international agierende Künstler und Forscher.

Konkret heißt das, dass in einer sich wandelnden Ausstellungsarchitektur mit eigens angefertigten Möbeln Lectures und Performances sowie Workshops und von verschiedenen Gastgebern initiierte Abendessen stattfinden. Um im Zusammenspiel von institutioneller, künstlerischer und privater Praxis Möglichkeiten zukünftigen Zusammenlebens auszuloten. Kollektive Experimente dieser Art unternehmen die von Isabel Bredenbröker, Sarah Lehnerer, Lennart Boyd Schürmann, Angela Stiegler und Felix Leon Westner organisierte Initiative K seit 2013 gemeinsam. Für Lisa Britzger, Luzi Gross und Anna Lena von Helldorf ist es indes der erste gemeinsame "Auftritt". Zumindest in der Lothringer 13, die sie seit Anfang des Jahres als Trio leiten und die nun für die nächsten Monate zumindest beruflich ihr "Zuhause" ist.

This house is not a home, Do., 25. Juni bis So., 20. Sep., Lothringer 13, Lothringer Str. 13, Öffnungszeiten siehe www.lothringer13.com