Das Kunstprojekt "Türmer" muss vorerst im häuslichen Rahmen stattfinden. Ab 12. Dezember sollten 730 "Türmer" ein Jahr lang in einem Aussichtsraum auf dem Dach der Philharmonie im Gasteig Sonnenauf- und Sonnenuntergang erleben und ihre Eindrücke in einem Blog sammeln. Nun müssen die Teilnehmer zur selben Zeit am eigenen Fenster Platz nehmen, wie der Gasteig mitteilte. Bei den Ausgangsbeschränkungen sei die Teilnahme an einem Kunstprojekt kein triftiger Grund, die Wohnung zu verlassen. Die Betroffenen sollen zu einem späteren Zeitpunkt den Blick über München genießen dürfen.