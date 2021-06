Von Michael Zirnstein

Dass Zeit und Raum relativ sind, haben Thomas Huber und Wolfgang Aichner auf die harte Tour erfahren. Im Jahrhunderteissturm anno 1988 schrumpfte für die Abenteurer die Weite des isländischen Gletschers Vatnajökull auf die Enge eines Zweimannzeltes. Drei Wochen saßen sie in einer schützenden Gletscherspalte fest. Drei Wochen, in denen sie die Welt nur hinter einem Reißverschluss erlebten. Sie aßen Kaffeesatz vermischt mit Mehl, zerrissen T-Shirts, übergossen sie mit Benzin aus dem kaputten Kocher und fackelten sie ab, um Schnee zu Trinkwasser zu schmelzen. Die Zeit dehnte sich ins Unendliche. Vielleicht war das bereits der Urknall eines Projektes, das sie nun, 33 Jahre später, starten: Im Schweizer Hochgebirge wollen sie in einer Kunstperformance eine riesige Uhr aufhängen, die die Zeit für den Betrachter völlig zum Stehen bringt.

Noch etwas Grenzenloses spürten die beiden jungen Männer aus München damals auf Island: Freundschaft. Sie waren 22 Jahre alt und schon Kumpels, kannten sich von einem Praktikum beim Münchner "Kunst am Bau"-Meister Manfred Mayerle. Wenn der aus dem Atelier war, alberten sie herum, sprangen auf den Tisch und spielten Luftgitarre mit der Zeichenschiene. Sie gingen gemeinsam in die Berge. Aber dann, am Gletscher, wurde es noch enger. Als der eigene Schlafsack nicht mehr gegen den Eiswind isolierte, der draußen mit 200 Sachen ums Zelt toste, da ließ "der Huber" ihn mit in seinen kriechen, erinnert sich Wolfgang Aichner. Zwei müffelnde Burschen, die ihr Leben schon aufgegeben haben, sich aber körperlich wärmen, sich gegenseitig zeichnen aus nächster Nähe in ihren Skizzenbüchlein und sich vor dem Durchdrehen bewahren - "das schweißt zusammen", sagt Thomas Huber. "So eine Extremerfahrung kann ich mir mit keinem anderen als Wolfgang vorstellen. Andererseits möchte ich es auch nicht noch einmal ausprobieren."

Die Behörden hatten die beiden Deutschen schon für tot erklärt. Als sich der Sturm dann endlich legte und die Küstenwache sie doch mit dem Hubschrauber ausfliegen konnte, rissen sich in Reykjavik die isländischen Medien um sie, ein deutscher Konsul berichtete ihnen vom Tod Franz Josef Strauß', Kinder schauten zu, wie sie sich im öffentlichen Schwimmbad den Dreck vom Leib schrubbten: Es war eine Neugeburt, eine Zeitenwende, das "Initiationsritual", wie sie heute sagen, für ihr gemeinsames Künstlerduo GÆG, Global Asthetic Genetics.

Erst 2005 blies das Duo dann aber sein erstes großes Objekt auf: "Tilia inflata", eine Ballon-Linde in Lebensgröße auf dem Haarer Gemeindeplatz zur Bundesgartenschau. Gemeinsam stürzten sich Huber und Aichner auch wieder in echte Wagnisse in bedrohlichen Gegenden. Es ging ihnen weniger ums Risiko, als um die Kunst, wenn auch oft um Kunst mit Adrenalinkick. Zum Beispiel ihr erfolgreichstes Vorhaben "Passage". 2011 zogen sie ein rotes, selbstgebautes, fünf Meter langes Kajütboot in einer wochenlangen Aktion mit purer Manneskraft über einen 3000 Meter hohen Alpengletscher. Beim Abseilen auf der anderen Seite wären sie beinahe abgestürzt, kamen aber schließlich am Ziel an: in Venedig. Dort ließen die den Kahn als Teil der 54. Biennale mit sich an Bord theatralisch in einem Kanal absaufen.

Die Katastrophen-Kapitäne schwimmen seither oben mit in der internationalen Landschaft- und Performance-Kunstszene. Gerade stecken sie mitten in den Vorbereitungen für das nächste Riesending: eine überdimensionierte Uhr. Ein Mini-Modell, eine alte Creme-Büchse, hängt derzeit aufgespannt zwischen drei Drähten in einem Biertragerl in Wolfgang Aichners Atelier im HP8 in Sendling. "Das ist mein Windkanal, ich habe die Schwingungen mit einem Föhn simuliert", erklärt Aichner. Alles muss sicher verspannt sein, denn die beiden wollen den großen Chronografen Ende Juli in der Schweiz oberhalb des Julierpasses in einen freistehenden Felsenbogen hängen. Schon die Mondlandschaft dort oben auf 2800 Meter Höhe scheint von Raum und Zeit entrückt. Zusammen mit dem Uhr-Objekt erinnern die Plan-Illustrationen an surreale Gemälde Dalís. Doch zum starken räumlichen Eindruck wird ein noch unvorhersehbares Gefühl kommen. Denn beim Projekt "und endlich" wird die Zeit verrückt spielen.

Das Werk ist eine Spezialanfertigung zum Preis (und auch fast der Größe) eines Kleinwagens von der Regensburger Turmuhrenfabrik Rauscher, wie Huber erklärt. Jeder der drei Zeiger wird von einem eigenen Elektromotor angetrieben. Zwei Kameras registrieren ab der Distanz eines Steinwurfes jeden Besucher, und mit jedem Meter näher lässt eine Software die Zeit langsamer laufen. Bis der Sekundenzeiger völlig stillsteht, wenn man sich direkt unter dem Ziffernblatt niederlässt. Entfernt man sich, stellen unsichtbare Zauberhände die Uhr wieder richtig. "Du generierst dir quasi dein eigenes Schwarzes Loch", erklärt Huber. Er hat sich vor Jahren schon intensiv mit Einstein befasst und eine eigene kunstvolle Relativitätstheorie mit Formeln und Skizzen entwickelte. "Das Werk eines Irren", wie er heute sagt.

Huber ist bei GÆG fürs Fantasieren zuständig und die Software. An der Kunstakademie lehrte ihn Professor Horst Sauerbruch, zu seinem "Blödsinn zu stehen", etwa wenn er ein Zebra vor der gestreiften Kathedrale von Siena altmeisterlich in Öl malte. Die Rolle des studierten Architekten Aichner ist die des Handwerkers. Er errichtet das Uhrengehäuse - aber auch den konzeptionellen Überbau für das Projekt zwischen Aristoteles, Ingeborg Bachmann und Newton, den man ausführlich auf der Internetseite undendlich.gaeg.net studieren kann. "Und endlich" passe zwar auch in die akute Lage, denn es bringe dem Einzelnen die Zeit zurück, die Corona ihm scheinbar geraubt habe. Die Idee habe es aber schon vor der Pandemie gegeben, sagt Aichner: "In der hektischen Taktung unserer Gesellschaft kommt unsere subjektive Zeit zu kurz." Huber ergänzt mit seinen Worten: "Bei uns bist du Herr deiner Zeit, auch wenn es nur ein Witz ist."

So spielen sie sich die Bälle zu, von ernst zu albern im Ideen-Pingpong. Mit der dialektischen Kunst kämen sie viel weiter als jeder für sich allein, sagt Aichner, ihre jeweiligen Künstler-Egos müssten nicht strahlen. Deswegen streiten sie auch nur selten, in den unausweichlichen Momenten der Erschöpfung, sagt er, "wenn mir etwas nicht passt, dann sage ich es dem Huber direkt". Und der bestätigt: "Das ist das Rezept, dass es mit uns funktioniert."

Und es hilft auch, dass sie sich aus dem Weg gehen können. Aichner werkelt im HP8, Huber in Johanneskirchen im Atelier-Dorf Alte-Wiede-Fabrik. Derzeit bräuchten sie so eine Uhr wie die, die sie ins Hochgebirge schaffen wollen. Die Zeit läuft ihnen davon. In ein paar Tagen wollen sie zu einem Kunst-Festival nach Tschechien reisen. Dort sollen sie zwei von einer Schriftstellerin ausgesuchte Wörter 15 Kilometer weit in die Landschaft laufen, was dann via Satellit aufgezeichnet und im Internet zu lesen sein wird - so ähnlich, wie sie es 2017 bei "linear" gemacht haben, als sie mit einem Kunst-Kugelschreiber eine 600 Kilometer lange Linie über drei US-Staaten hinweg zogen.

Dagegen wird die Schweiz ein Spaziergang. In einer Karawane mit drei Armeepferden transportieren sie am 24. Juli den Riesenwecker von der Herberge an der Julierpassstraße zur Fuorcla digl Leget, wo er von 1. August an drei Monate zu sehen sein wird - für Kunstinteressierte, die eineinhalb Stunden dorthin marschieren müssen. Und wenn das Teil erst hängt, kommen auch die beiden Männer zur Ruhe und erleben, was die Zeit überdauert: ihre Freundschaft. Diesmal ganz gefahrlos, hoffentlich.