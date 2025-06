Von Evelyn Vogel

Die dräuenden Gewitterwolken über dem Münchner Abendhimmel sind kein schlechtes Omen. Auch wenn sich dadurch die Ankunft der Gäste – geschätzt 90 Prozent weiblich – verzögert. Denn wer will schon in Taft und Seide in einen Regenschauer geraten. Die Risikofreudigeren, die pünktlich bei der Verleihung des „CeU loves Kunst Awards“ im Hotel Mandarin Oriental München eintrudeln, haben dafür die Freude, die Exponate der vier Finalistinnen in der Lobby ungehindert anschauen zu können.