Vor 30 Jahren begann auf dem alten Pfanni-Gelände eine legendäre Ära des Münchner Nachtlebens. Eine ZDF-Serie greift die Geschichte nun auf – doch statt Nostalgie gibt es Streit und Anwaltsbriefe.

Eigentlich gibt es einen Grund zu Feiern: an diesem Wochenende jährt sich die Eröffnung des „Kunstpark Ost“ zum 30. Mal. Sieben Jahre lang, rund um die Jahrtausendwende wurde auf dem 90 000 Quadratmeter großen Areal am Münchner Ostbahnhof getanzt bis zur Trance, gefeiert übers Morgengrauen hinaus. Und all die Konzerte, die Künstlerateliers, die Clubs! Sie sind Legende.