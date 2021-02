Von Evelyn Vogel

Kann Kunst Corona trotzen? Das haben sich im vergangenen Jahr viele gefragt. Die, die von der Kunst leben, ebenso wie die, die mit der Kunst leben. Und während Künstler und Galeristen häufig finanzielle Hilfen beantragten, um zu überleben, während Messen - allen voran das Flaggschiff Art Basel mit den Satelliten Miami und Hongkong - erst verschoben und dann ganz abgesagt wurden, schlugen sich die Auktionshäuser weltweit mehr als wacker. Zum Teil vermeldeten sie am Ende, allen Widrigkeiten zum Trotz, sogar Rekorde. Darunter auch Münchner Auktionshäuser.

Das Familienunternehmen Ketterer frohlockte im Dezember: "Ketterer Kunst erneut unter den weltweiten Top 10". Und Karl & Faber jubelte: "Bestes Jahr seit Bestehen". Das Auktionshaus Ketterer, das im Bereich Kunst des 19., 20. und 21. Jahrhunderts einen Gesamterlös von 61 Millionen Euro für das Jahr 2020 auswies, belegt laut der Online-Datenbank Artprice damit weltweit den achten Platz. Zwar mit gehörigem Abstand zu den internationalen Platzhirschen Sotheby's und Christie's mit Milliardenumsätzen, aber immerhin. Karl & Faber steigerte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent und kam im Pandemiejahr auf einen bisherigen Rekordumsatz von knapp 20 Millionen Euro.

Die besondere Atmosphäre der Saal-Auktionen mit den erhobenen Händen und Bieternummern, dem Zischeln und Raunen, der im Raum spürbar steigenden Anspannung vor dem berühmten "zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten", gefolgt von dem Klacken des Hämmerchens, das der Auktionator, immer öfter auch die Auktionatorin, niedersausen lässt - blieben dabei weitgehend auf der Strecke. Katrin Stoll, Inhaberin des Auktionshauses Neumeister, erstritt für ihre auf Mai verschobenen Frühjahrsauktion das Recht, die Versteigerung auch im Saal und vor Publikum stattfinden zu lassen. Auch wenn sie einige gute Auktionslose verzeichnen konnte, so lautet ihr Fazit für 2020: "Berauschend war das Jahr nicht."

Detailansicht öffnen Ernst Ludwig Kirchners Gemälde "Unser Haus" wurde bei Ketterer für mehr als 1,6 Millionen Euro versteigert. (Foto: Ketterer Kunst GmbH und Co. KG)

Wo es aber 2020 große Auktionserfolge gab, haben die Digitalstrategien dazu beigetragen, darin sind sich alle Protagonisten einig. Und Corona - auch das ist Konsens - hat diese vorangetrieben. Weil viele Menschen durch den coronabedingten Lockdown gezwungen waren, im Alltag digital affiner zu werden, fiel es auch Kunstkäufern zunehmend leichter, über das Internet mitzubieten, ist Ketterers Erfahrung. Online-only-Auktionen, bei denen jeder für sich bis Fristende im stillen Kämmerlein mitbieten kann, gehören seit einigen Jahren zum festen Angebot.

Neu in der Breite des Angebots sind die Online-Live- oder Realtime-Auctions, wobei die Auktionatoren an ihren Pulten live im Netz gestreamt werden, während sie die weltweiten Internetgebote über einen Bildschirm ebenso annehmen wie die der Telefonanbieter, die sich via Mitarbeiter im Saal zu Wort melden. Dass auch kleinere Häuser wie Ketterer, Karl & Faber und Neumeister aus München mittlerweile mehr internationale Kunden verzeichnen, die normalerweise kaum zu einem eher national agierenden Auktionshaus finden würden, ist klar dem Internet geschuldet, weiß Rupert Keim, Chef von Karl & Faber und Präsident des Bundesverbands deutscher Kunstversteigerer.

Ketterer setzte früh auf das Internet, bot schon 2006/07 die erste Internetauktion an, musste damals aber erkennen: "Das war zu früh. Die Kundenakzeptanz war noch nicht vorhanden." Doch er ließ sich nicht beirren. Während andere auf die Zusammenarbeit mit Drittanbietern wie Lot-Tissimo oder Invaluable setzten, die für ihre Dienstleistung um die drei Prozent Aufpreis verlangen, ließ er eine eigenen Plattform für Online-Versteigerungen entwickeln. "Das war teuer, aber es hat sich gelohnt", sagt Ketterer heute nicht ohne Stolz. Auch wegen dieser Online-Kompetenz gingen die Pin-Freunde im November mit ihrer Benefiz-Auktion zu Ketterer. Mit beeindruckendem Erfolg. Mit drei Millionen Euro erbrachte die Versteigerung das Dreifache von bisherigen Spitzenjahren.

Detailansicht öffnen Robert Ketterer, 51, übernahm 1994 das in den Fünfzigerjahren von seinem Vater gegründete Auktionshaus. Seither konzentriert er sich auf Kunst des 19. bis 21. Jahrhunderts. (Foto: Ketterer-Kunst/dpa)

Bei Ketterer kam schon 2019 der größte Teil der Gebote nicht mehr von Saalbietern, sondern bis zu 60 Prozent schriftlich und telefonisch sowie in steigendem Maße auch online. Was ein Zeichen des Eventcharakters einer Auktion sein könnte. Mittlerweile würden etwa 60 Prozent der Bieter online agieren. Und noch etwas hat die durch die Coronapandemie vorangetriebene Digitalisierung nach Ketterers wie Keims Erfahrung bewirkt: Während Anfangs die Online-Strategie vor allem in den eher niedrigen Preissegmenten funktionierte, trauen sich nun immer mehr Bieter, bei der Premiumklasse im Bereich über eine Million Euro mitzumachen.

Ein großer Vorteil der Online-Bieter bei Live-Auktionen gegenüber den Telefonbietern: Die Käufer sind deutlich flexibler. Telefonbieter legen sich vorab auf die Lose fest, die sie interessieren, werden dann vor dem Aufruf angerufen und steigern mithilfe eines Mitarbeiters des Auktionshauses per Telefon für das entsprechende Objekt mit. "Das folgt einer festen Choreografie", sagt Ketterer. Online-Bieter müssen sich nur vorab auf der entsprechenden Plattform registrieren und können für jedes Kunstwerk jederzeit ein Gebot abgeben. Sie können Auktionen in Nullkommanichts drehen, weiß Rupert Keim. Das Netz hat 2020 neue Käuferschichten gebracht und eine völlig neue Dynamik entwickelt, bestätigen die Auktionatoren, mit denen man spricht. Das wird auch deutlich bei der Lektüre des Buches "Was ist diesmal anders? Wirtschaftskrisen und die neuen Kunstmärkte", das Dirk Boll, einer der Präsidenten von Christies's und zuständig unter anderem für Europa, kürzlich bei Hatje Cantz veröffentlicht hat. Die Struktur und die Reichweite der Kunden sei breiter geworden, konstatiert Rupert Keim. Bei vielen Neukunden könne man das Bieterverhalten absolut nicht einschätzen und "viele haben überraschend unerschrocken mitgeboten", bestätigt Robert Ketterer.

Noch eine interessante Beobachtung hat Ketterer gemacht: Saalbieter seien seit je her vor allem Männer gewesen. "Wenn deren Jagdinstinkt mal geweckt ist, können sie nicht aufgeben" - so lange sie ihre Gegner im Saal im Auge haben, müsste man wohl ergänzen. Im Internet funktioniert das nicht mehr. Hier bieten mittlerweile zudem viel mehr Frauen mit. So ging auch das Top-Los von Ketterer, Gerhard Richters Bild "Christiane und Kerstin" - aufgerufen für 580 000 Euro, verkauft für sagenhafte 2,6 Millionen Euro - an eine in den USA lebende chinesische Bieterin.

Viele, die ihre Geschäfte mit Kunst machen, hatten sich 2020 gefragt: Braucht noch jemand Kunst in einer der größten Krisen der Nachkriegszeit? Kunst sei aber "als alternative Wertanlage" im Bewusstsein der Menschen angekommen, sagt Robert Ketterer. Für ihn sei 2020 das wohl erfolgreichste Jahr gewesen, "es hat aber auch die meisten grauen Haare gebracht".

2021 könnte eine der größten Herausforderungen für die Auktionshäuser der Mangel an Nachschub darstellen. "Die Akquise ist analog und das ist derzeit sehr schwierig", sagt Katrin Stoll. Rupert Keim nennt sie "den Flaschenhals". Dennoch kann Kunst Corona trotzen. Und wie.