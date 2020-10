"Große Kunst ist weiblich" vom 24./25. Oktober:

Mit großem Interesse habe ich den Artikel zur Vorstellung des Buchs "I Love Women In Art" von Bianca Kennedy und Janine Mackenroth gelesen.

Kunst von Frauen und die Künstlerinnen selbst sichtbar zu machen, ist absolut wichtig (und leider immer noch eine erwähnenswerte Besonderheit).

Über eine Formulierung in dem Beitrag bin ich gestolpert: Baselitz wird zunächst mit seiner Äußerung aus dem Jahr 2013 zitiert, Frauen könnten "nicht so gut malen" wie Männer. Diese Äußerung bewertet der Autor des Artikels als "pompösen Schmarrn" von einem Großkünstler, dem "der Ruhm vielleicht etwas sehr zu Kopf gestiegen ist".

Schön wär's, wenn man solche Aussagen von männlichen Künstlern so harmlos mit einem kleinen Schmunzeln abtun könnte. Leider zeigt die Kunstgeschichte bis heute, dass dahinter jedoch patriarchale Muster und Machtfragen stecken. Insofern steht die Bewertung von Baselitz' Aussage in dem Artikel schmerzlich in derselben Tradition, die solche Äußerungen immer noch als akzeptabel, ins System passend und allerhöchsens mit einem kleinen "na, na, na!" zu belegen ansieht.

Man könnte sich einmal die Frage stellen: Wie wäre reagiert worden, wenn etwa Maria Lassnig (österreichische Künstlerin, 1919 bis 2014; d. Red.) in einem Spiegel-Interview allen Ernstes gesagt hätte, dass Männer nicht so gut malen können wie Frauen...

Anna Distler, München