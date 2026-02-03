Wenn ein privater Veranstalter 1200 Gäste bei einer Ausstellungseröffnung zählt (und der Veranstalter hat versichert, dass nicht von den Einladungen oder Anmeldung ausgegangen, sondern wirklich gezählt wurde), dann ist das schon eine Hausnummer. Eine museumswürdige geradezu. Was also die Publikumsresonanz betrifft, hat das Bergson offensichtlich alles richtig gemacht. Was waren die Gründe, dass so viele Leute kamen?