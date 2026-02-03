Wenn ein privater Veranstalter 1200 Gäste bei einer Ausstellungseröffnung zählt (und der Veranstalter hat versichert, dass nicht von den Einladungen oder Anmeldung ausgegangen, sondern wirklich gezählt wurde), dann ist das schon eine Hausnummer. Eine museumswürdige geradezu. Was also die Publikumsresonanz betrifft, hat das Bergson offensichtlich alles richtig gemacht. Was waren die Gründe, dass so viele Leute kamen?
Galerie im Kunstkraftwerk in AubingFulminanter Neustart im Bergson
Lesezeit: 4 Min.
Das Kunstkraftwerk hat seine Ausstellungsaktivitäten in der Bergson Gallery neu aufgestellt. Bei der zweiten Schau kommen 1200 Gäste zum Eröffnungsabend. Was macht das neue Kuratoren-Team richtig? Und warum kommt das beim Publikum so gut an?
Von Evelyn Vogel
Lesen Sie mehr zum Thema