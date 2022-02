"Please Scream Inside Your Heart" - diese Empfehlung findet sich in japanischen Vergnügungsparks, wenn man eine Achterbahn oder ein anderes nervenaufreibendes Fahrgeschäft betritt. Tolle Empfehlung, oder? Wie soll das denn gehen? Ein kontrollierter Adrenalinkick? Platzen vor unterdrückter Freude statt lautem Gebrüll? Wer unter dem Bildmotiv von Paul Hiller "Parachute" auf dem Billboard auf der Kunstinsel am Lenbachplatz steht, kann sich ja überlegen, wie die eigene Reaktion ausfallen würde. "Parachute" ist 2018 in Tokyo entstanden und zeigt einen Passagier in einer Gondel in schwindelerregender Höhe.

Detailansicht öffnen "Abyss" von Paul Hiller auf der Kunstinsel am Lenbachplatz. (Foto: Paul Hiller)

Auf der anderen Seite des Billboards ist unter dem Titel "Abyss" das Motiv einer Achterbahn zu sehen, ein Bild, das 2019 im japanischen Nagoya entstanden ist. Paul Hiller, Jahrgang 1984, studierte nach einer Ausbildung zum Fotomedienlaborant an der Münchner Kunstakademie. Seit mehr als 15 Jahren fotografiert er weltweit Vergnügungsparks und sogenannte Sehnsuchtsorte. Seine analogen Aufnahmen im 6x6-Format zeigen pastellfarbige Architektur, bunte Fahrgeschäfte oder obskure Installationen. Sein Künstlerbuch "Happy Sad Souvenirs" ist im Verlag The Velvet Cell erschienen.