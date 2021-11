Martin Schmidl, bisher an der Akademie der Bildenden Künste, ist neuer Rektor der Kasseler Kunsthochschule.

Martin Schmidl ist seit dem 1. November neuer Rektor der Kunsthochschule Kassel. Seit 2015 leitete der 59-Jährige an der Akademie der Bildenden Künste München die Studienwerkstatt für Hochdruck und Typografie. Zudem gehörte er als Vizepräsident von 2016 bis 2020 der Hochschulleitung der Münchner Kunstakademie an. "Mit Dr. Martin Schmidl bekommt die teilautonome Kunsthochschule einen herausragenden Künstler und Kulturwissenschaftler als Rektor", so die Präsidentin der Universität Kassel Ute Clement.