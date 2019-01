29. Januar 2019, 18:40 Uhr Kunsthaus Raab Theater statt Schuhe

Über den meisten Münchner Zwischennutzungen schwebt eine Frage, sie steckt schon im Namen: Wie lange geht das Ganze? Das "Kunsthaus Raab" war so erfolgreich, dass es länger läuft als ursprünglich gedacht. Eigentlich sollte der Ladenraum an der Donnersbergerstraße in Neuhausen nur bis Ende 2018 als Kunst- und Kulturzentrum genutzt werden. Nun wurde bis Ende Februar verlängert. Die Idee hatte die Künstlerin Gabi Blum, zu sehen sind verschiedene Ausstellungen, auch ein Theaterstück wurde bereits aufgeführt. Thematisch dreht sich alles um Leerstand und Raumnot - nicht nur in der Kunst: Im Kunsthaus Raab hat auch schon ein Mieterstammtisch stattgefunden. Früher war hier das Schuhhaus Raab untergebracht, daher der Name. Noch früher war ein Wirtshaus in dem Gebäude, woran ein Wirtshaustisch mitten im Raum erinnert, er stammt aus dem Hofbräuhaus. Unterstützt wird das Projekt durch die Baugenossenschaft des Eisenbahnpersonals. Dass Zwischennutzungen verlängert werden, passiert öfter - manche sogar so lange, dass sie am Ende kaum mehr wie eine Zwischennutzung wirkten, die Bar Provisorium in der Lindwurmstraße etwa. Das eigentliche Ziel aber ist auch beim "Kunsthaus Raab", eine dauerhafte Fläche zu finden.