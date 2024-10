Stefan Kirchberger wird zum 1. November Kurator an der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung in München. Er folgt damit Nerina Santorius nach, die ins Museum Barberini in Potsdam wechselt. Kirchberger hat Komparatistik, Hispanistik und Germanistik in München und Salamanca studiert und an der LMU zum Thema „Gender im Gedicht“ promoviert.