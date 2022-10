Ein Bild, das um die Welt ging: "Kikito and the Border Patrol", Tecate, Mexico-USA, 2017 aus der "Giants"-Serie des französischen Künstlers JR.

Wenn Jugendliche nicht von allein auf die Idee kommen, in eine Ausstellung zu gehen, dann muss man ihnen die Sache etwas attraktiver machen. Das dachte sich einst der Leiter der Kunsthalle, Roger Diederen, und bat den Electroclub Harry Klein um eine Zusammenarbeit. So entstand die Reihe "Re-Act! Harry Klein goes Kunsthalle", die es nun schon seit einigen Jahren gibt. Während der Pandemie war sie - wie so vieles im Kulturbereich - auf Eis gelegt. Nach mehr als zwei Jahren Pause lässt die Kunsthalle München zusammen mit dem Harry Klein die Reihe nun wieder aufleben. Am Freitag, 14. Oktober, findet die Party, die mehr ist als eine Party, also wieder statt. Die Ausstellung "Chronicles" des Streetart-Künstlers JR wird bis 23 Uhr geöffnet sein. Visual Artists wie Cioloop setzen mit ihren von den Kunstwerken inspirierten Ideen Akzente und DJs - angekündigt ist Musik von Slatec und Alicea - sorgen auf der Tanzfläche im Café der Kunsthalle für den passenden Sound bis Mitternacht.

Re-Act!, Kunsthalle München, Theatinerstr. 8, 20.30 Uhr bis 24 Uhr, Infos auf der Website der Kunsthalle, Tickets unter harrykleinclub.de/tickets und an der Abendkasse.