Klein angesichts der Massen, die hier das Münchner Olympiagelände bevölkern, fühlen sich auch die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung „Civilization“ in der Kunsthalle München . Angelockt wurden die vielen tausend Menschen von der Künstlerin Taylor Swift, die mit ihrer „Eras-Tour“ im vergangenen Sommer in München Station machte. Dem Münchner Fotografen Manuel Picker ist die tolle Aufnahme gelungen. Sie wurde in der Ausstellung riesig groß plakatiert.

Diese geht der Frage nach: Wie wollen wir heute leben? Dazu sind mehr als 100 fotografische Positionen zu sehen, die die Gesellschaft in all ihren Facetten abbilden. Da geht es um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, um Errungenschaften und kollektive Fehlschläge. In den Blick genommen werden Arbeitswelt, Verkehr, Technik und Wohnen ebenso wie Freizeit, Bildung und Wissenschaft. Nach mehr als vier Monaten neigt sich die Ausstellung nun dem Ende zu. Sie ist noch bis 24. August zu sehen.

Am 17. August zeigt die Kunsthalle in Kooperation mit dem Theatinerkino den bildgewaltigen Filmklassiker „Koyaanisqatsi“ von Godfrey Reggio aus dem Jahr 1982. Spektakuläre Kamerafahrten und Naturaufnahmen, unterlegt mit der Musik von Philipp Glass, zeigen zwischen beinahe unerträglicher Verlangsamung und rasendem Rausch die Schönheit der Natur und ihre Zerstörung durch die Menschheit.

Am 20. August (15 Uhr) findet die letzte Kinderführung durch die Ausstellung statt, für die es noch Restkarten gibt. Die nächste Schau, das immersive Projekt, „Digital by Nature – Die Kunst von Miguel Chevalier“, beginnt am 12. September 2025.

„Civilization. Wie wollen wir heute leben?“, Kunsthalle München, bis 24. August 2025