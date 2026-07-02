In der Nacht hat der Vorstand des Bayerischen Kunstgewerbevereins (BKV) das öffentlich gemacht, worüber seit einigen Tagen gemunkelt wurde: Nach 175 Jahren schließt der Verein, der das Kunsthandwerk in München und darüber hinaus gefördert und repräsentiert hat, das Ladengeschäft und die Galerie in der Pacellistraße. Und zwar bereits am kommenden Samstag, 4. Juli. „Mit großem Bedauern“, wie es heißt. Grund sei „die defizitäre wirtschaftliche Entwicklung des Ladengeschäfts“.