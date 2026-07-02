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Nach 175 JahrenVorläufiges Aus für den Bayerischen Kunstgewerbeverein

Lesezeit: 2 Min.

Der Bayerische Kunstgewerbeverein hat sich um die Präsenz seiner Mitglieder durch Ausstellungen in der Galerie, hier ein Werk von Ulrike Umlauf-Orrom bei einer Weihnachtsausstellung, verdient gemacht.
Der Bayerische Kunstgewerbeverein hat sich um die Präsenz seiner Mitglieder durch Ausstellungen in der Galerie, hier ein Werk von Ulrike Umlauf-Orrom bei einer Weihnachtsausstellung, verdient gemacht. Robert Haas

Der Bayerische Kunstgewerbeverein schließt sein Ladengeschäft und die Galerie in München. Grund ist die defizitäre wirtschaftliche Entwicklung des Ladens.

Von Evelyn Vogel

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In der Nacht hat der Vorstand des Bayerischen Kunstgewerbevereins (BKV) das öffentlich gemacht, worüber seit einigen Tagen gemunkelt wurde: Nach 175 Jahren schließt der Verein, der das Kunsthandwerk in München und darüber hinaus gefördert und repräsentiert hat, das Ladengeschäft und die Galerie in der Pacellistraße. Und zwar bereits am kommenden Samstag, 4. Juli. „Mit großem Bedauern“, wie es heißt. Grund sei „die defizitäre wirtschaftliche Entwicklung des Ladengeschäfts“.

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