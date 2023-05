Kunst ist frei, Kunst darf alles - das stimmt so nicht ganz. Kunst unterliegt Grenzen, die diskutiert werden sollten. Und nicht nur im Rahmen von hitzigen Debatten rund um "Cancel Culture". Es braucht einen wissenschaftlichen Dialog zu Kunst- und Meinungsfreiheit - einen Dialog, der von Experten betrieben anstatt von Sozialen Medien getrieben wird.

Aus diesem Grund ruft die Bayerische Akademie der Schönen Künste eine Vortragsreihe ins Leben: sieben Plädoyers über die Kunstfreiheit und ihre Grenzen aus juristischen, philosophischen und kulturellen Blickwinkeln. Den Anfang macht Stefan Korioth, Lehrender für Öffentliches Recht an der LMU, am 17. Mai. Sein Vortrag widmet sich dem Grundgesetz. Dieses besagt: "Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei" - doch dem widersprechen andere gesetzliche Bestimmungen. Über verschwimmende Grenzen und die richtige Balance soll an diesem Abend und in den darauffolgenden zwei Monaten diskutiert werden. An insgesamt sieben Terminen, der letzte davon am 10. Juli.

Vortragsreihe: Grenzen der Kunstfreiheit?, Bayerische Akademie der Schönen Künste, Max-Joseph-Platz 3, Vortragsbeginn am 17. Mai, 19 Uhr, weitere Termine auf www.badsk.de