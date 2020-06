Überall taucht der "Mausmann" auf, Herbert Nauderers berühmt gewordene Kunstfigur. Ein Anti-Held mit großen schwarzen Ohren, einer Mausmaske und einem Menschenkörper. Mal wirkt er lächerlich, mal bedrohlich und dann wieder nur jämmerlich. Für den Künstler ist er ein Sinnbild für das Verlorensein des Menschen und seine Ausweglosigkeit im ewigen Kreislauf, allerdings ohne große dramatische Attitüde, sondern eher mit einem kleinen Augenzwinkern.

Schon seit 2011 geistert die Figur durch das Werk des in der Nähe von Münsing lebenden Künstlers. Der Mausmann wurde als Zeichnung geboren, erscheint inzwischen auch in Lichtkästen und Foto-montagen, für die Nauderer häufig Aufnahmen aus dem Familienarchiv verwendet. Mit ihm spürt der Künstler den dunklen Seiten der Seele nach. Er lässt ihn mit skurrilem Bildwitz durch inszenierte Albträume tapsen. Im Kurzfilm "Parasite Island" ist er der traurige Gefangene seiner Eltern (Sepp Bierbichler, Sibylle Canonica), die am Esstisch, eine dunkle Suppe löffelnd, streiten, ohne einen einzigen Konflikt zu lösen. Doch dann schlägt das Opfer zurück.

Der Mausmann, zu sehen in der Ausstellung "Der düstere Tag - Nauderer, Paulus, Swann", bis 6. Sep., Künstlerhaus Marktoberdorf