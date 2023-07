Von Franz Kotteder

Man könnte jetzt ein wenig witzeln über die wie immer brotlose Kunst, denn Speisen dürfen im Kunst-Café Junger Peter leider nicht zubereitet werden. Immerhin gab es zur Eröffnung dieses etwas anderen Kaffeehauses am Samstag Speiseeis (Ben & Jerrys, Flutschfinger und Capri) sowie Apfelkuchen und Getränke vom Espresso bis zum "Radler to go". Dem städtischen Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft ging es aber auch weniger ums gastronomische Angebot, sondern darum, jungen Künstlern in dem vorübergehend leeren Laden im Neuen Rathaus, rechts vom Turmeingang, eine Bühne bis Jahresende zu bieten.