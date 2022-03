Von Paul Schäufele, München

Vielleicht lässt sich die musikalische Botschaft des Abends so formulieren: Antirassistisch handeln bedeutet Grenzen für überflüssig zu erklären. Denn was die Stimmkünstlerin Sofia Jernberg mit der Pianistin Simone Keller im Kunstbau des Lenbachhauses präsentiert, ist mehr als nur eine Auftaktveranstaltung zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus. Es ist ein klingender Einspruch gegen Definitionen und ein herausforderndes Programm, das den Blick auf aus der Musikgeschichte geschnittene Komponistinnen und Komponisten lenkt.

Für deren Personal, hauptsächlich weiß und maskulin, stellt eine Figur wie Julius Eastman von vornherein eine Provokation dar. Schwarz, schwul und schwer einzuordnen ist der US-amerikanische Komponist, der dennoch der Einfachheit halber zu den Minimalisten gerechnet wird. Wer kennt ihn nicht, den Sound der Minimal Music à la Philip Glass? Kühle, prozessual konzipierte Musik, die den Hörer zugleich hypnotisiert und auf Distanz hält. Auf einem anderen Energieniveau spielen sich Eastmans Werke ab, wie in vier Konzerten des Lenbachhauses im Februar und März hörbar wurde (live gestreamt und auf YouTube zu finden).

Seine kompromisslose Musik ist auch an diesem Abend im Zentrum, etwa das vokale Vorspiel zu "The Holy Presence of Joan d'Arc". In diesem "Prelude" erscheinen der Jungfrau von Orléans die Heiligen Michael, Katharina und Margareta und singen ihr zu. Bei Eastman tun sie das in manischer Wiederholung desselben Motivs, aber in rapide wechselnden Tonlagen und Lautstärken. Sofia Jernberg löst dies mit dem Charisma einer Sängerin, die Eastmans Botschaft verinnerlicht hat: "When they question you, speak boldly" (Wenn sie dich befragen, sag's mutig heraus). Ihre Stimme ist ein emotionales Kraftwerk. Im langen Kunstbau wirkt sie raumfüllend, die kostbaren Klänge lassen einen leisen Hall zurück. Ganz bei sich ist Jernberg in einer eigenen Improvisation. Sie experimentiert mit Obertönen, stimmlicher Polyfonie und bricht mit allen sängerischen Gewohnheiten. Das tönt kichernd, vogelartig krächzend oder schrill wie ein Teekessel - hier werden auch die Grenzen zwischen Organischem und Technischem überschritten.

Doch gerade auf diese Klangexperimente eingestellt, überfällt einen Simone Kellers Klavierspiel rücklings mit Schönheit, etwa in Jessie Marinos berührenden "Slender Threads", einem Denkmal für die afroamerikanische Komponistin Julia Perry, die ihrerseits mit einem "Prelude" vertreten ist. Mit Herzweh geht's zu Ende: Irene Higginbothams Standard "Good morning heartache", gespiegelt in italienischem Frühbarock, Monteverdis "Sì dolce è'l tormento". Darin liegt auch Melancholie angesichts einer Musikgeschichte, die für manche ihrer Besten immer noch blind ist. Konzerte wie dieses, zu Recht heftig akklamiert, können als Sehhilfen wirken.