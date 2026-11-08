Hui, was sind das nur für Kunst -volle Wochen! Alle großen Institutionen haben entweder neue Ausstellungen eröffnet oder planen dies für die nächste Zeit, Museumsgänger haben also eine wirklich prächtige Auswahl. Doch bevor es um die Ausstellungen geht, ein Blick auf Ereignisse, bei denen man junge zeitgenössische Kunst nicht nur sehen, sondern auch mit nach Hause nehmen kann.

Bei der Auktion in der Kunstakademie am 10. November um 18.30 Uhr bringt der Akademieverein Werke von Studierenden unter den Hammer – und das zu sehr günstigen Konditionen. Der Erlös kommt den angehenden Künstlerinnen und Künstler zugute. Die Vorbesichtigung hat bereits im Neubau der Akademie begonnen. Und auch bei den Jahresgaben im Kunstverein kann man zeitgenössische Kunst zu besonders günstigen Konditionen erwerben. Da dort auch arrivierte Positionen angeboten werden, lohnt es sich, bei der Eröffnung der Ausstellung (4. Dezember, 18 Uhr) früh da zu sein (bis einschließlich 13.12.).

Eine andere Größenordnung, vor allem finanzieller Art, ist die traditionelle Auktion von Pin, den Freunden der Pinakothek der Moderne. Bei „Hands Up For Art“ am 21. November geht es vor allem darum, einen möglichst hohen Erlös zu erzielen, um die Museen zu unterstützen. Allein eine Skulptur von Tony Cragg soll diesmal etwa eine viertel Million Euro bringen. Wer sehen will, was unter den Hammer kommt: Im Museum läuft bereits eine Ausstellung dazu (freier Eintritt).

Bleiben wir in der Pinakothek der Moderne (PdM). Dort hat die Sammlung Moderne Kunst einen Teil der Dauerausstellung umgekrempelt und zeigt nun unter dem Titel „Can You Imagine?“ beliebte All-Stars wie Baselitz, aber auch frische, junge Positionen. Zugleich wurde Fritz Winter, einem Meister der Abstraktion, mit „Die Nacht berührt die Erde“ ein eigener Künstlerraum eingerichtet (bis 21.2.2027). Die Neue Sammlung zeigt vor dem Setzkasten die Installation „Butterfly“ des ghanaischen Künstlers Frederick Ebenezer Okai (bis 31.1.2027) und widmet sich in der Wechselausstellung dem Nachwuchs aus verschiedenen Designbereichen (bis 29.112026).

In der Graphischen Sammlung hat die Künstlerin Conny Maier mit ihren Zeichnungen, Malereien und Fliesenbildern die Ausstellungsräume mit „Searching for Paradise“ in eine Art verwunschenen Klostergarten verwandelt. Und das Architekturmuseum konzentriert sich in der Ausstellung „Air Conditioned“ vom 19. November an auf die Herausforderungen der Architektur in Zeiten des Klimawandels (bis 23.5.2027).

Ausstellung in der Kunsthalle : Die Stadt der Wunder: Barcelona, Gaudí und die Moderne Die Schau „Barcelona moderna“ in der Münchner Kunsthalle zeigt das künstlerisch brodelnde Umfeld, in dem Pablo Picasso um 1900 aufwuchs. SZ Plus Von Reinhard J. Brembeck ...

Die Kunsthalle München fächert mit „Barcelona moderna. Von Gaudí bis Picasso“ das künstlerische Umfeld auf, in dem Pablo Picasso aufwuchs (bis 21.22.2027). Hierzulande nicht so bekannt wie Picasso, aber in ihrem Heimatland Polen hoch verehrt war die „revolutionäre Kommissarin der Abstraktion“ Maria Jarema. Sie kann man nun im Lenbachhaus entdecken mit ihren Gemälden, Monotypien, Kostümen, Bühnenentwürfen und Schriften (bis 25.4.2027). Und das Museum Brandhorst stellt in der Ausstellung „In My Head“ sehr viele Neuankäufe von zeitgenössischen Positionen vor (bis 30.5.2027).

In eine Welt zwischen Diesseits und Jenseits führt die Ausstellung „Mater“ von Gonzalo Borondo in der Villa Stuck. Ein schaurig-schönes Erlebnis, bei dem man Reliquien und Ikonen auf etwas andere Art und Weise erleben kann. Vom japanischen Kabuki-Theater handelt die aktuelle Ausstellung im Museum Fünf Kontinente und macht deutlich, warum die alte Tradition in Japan noch immer populär ist (bis 2.5.2027). Und in die Welt des von Kameras überwachten und gesteuerten Krieges führt die Ausstellung „Powerless“ von Diane Severin Nguyen, die vom 20. November an im Haus der Kunst zu sehen sein wird (bis 16.5.2027).