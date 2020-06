Veranstalter und Künstler haben viel verloren in diesem ersten Halbjahr 2020: Kunst, Geld, Freude und Genuss. Aber der Verlust durch die Absagen der Kulturveranstaltungen materialisiert bisweilen auch in ganz absurden Mengen. Beispielsweise in 30 000 bereits gedruckten Flyern. Darauf blieben die Veranstalter des familiären Opernfestivals auf dem Halfinger Gut Immling im Chiemgau sitzen. "Treff.Punkt" sollte das Motto der diesjährigen Festspiele lauten. Im April, als die Proben hätten beginnen sollen, erschienen Motto und Festival so unmöglich, dass das Festival abgesagt und aufs nächste Jahr verschoben wurde.

Jetzt im Sommer und angesichts zahlreicher Lockerungen wächst die Hoffnung. Auf Gut Immling haben die musikalische Leiterin Cornelia von Kerssenbrock und Intendant Ludwig Baumann dies in der temporären Aktion "Straße der Hoffnung" visualisiert. Zwischen Beschäftigungstherapie und Geduldsspiel haben die beiden gemeinsam mit dem Team des Festivals die 30 000 sinnlos gewordenen Flyer zu einer Straße, einem Notenschlüssel und dem Festival-Logo ausgelegt. In dem dazu veröffentlichten Video wird in den Luftaufnahmen die Masse Papier bewusst, die nicht mehr von einem stattfindenden Konzert berichtet, sondern zu einem abstrusen Symbol für die Krise geworden ist.

Dass diese Krise Künstler besonders hart trifft, soll auch eine weitere Aktion in München und anderen Städten verdeutlichen. Unter dem Titel "Alarmstufe Rot für Münchens Kultur" setzen Veranstalter in der deutschlandweiten "Night of the Light" ein Zeichen: Kulturorte werden am Montag, 22. Juni, von der Dämmerung an die ganze Nacht über rot aufleuchten, darunter der Gasteig, das Münchner Stadtmuseum, die Schauburg, die Pasinger Fabrik, der Olympiaturm und das Kulturzentrum Giesinger Bahnhof. In Augsburg leuchten Kongress, Gaswerk, Bismarckturm, Lamm, SoHo Stage, Sensemble Theater, Spectrum, Kesselhaus, Rofa, Parktheater und weitere Gebäude.

Auf Gut Immling muss man derweil hoffentlich nicht warten, bis das einsam gespielte Saxofon von Cornelia von Kerssenbrock inmitten der Flyer im kommenden Jahr von einem echten Festival abgelöst wird: Derzeit plant man "Immlinger Konzerte im Abendrot", von Mitte Juli an, im Blumengarten.