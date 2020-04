Eigentlich macht das Team der Kunst-Werk-Küche Catering, derzeit liefert es an Hungrige in Quarantäne.

Sieben Gerichte für sieben Tage: Dieses Angebot für Leute, die sich in Quarantäne begeben mussten oder in Corona-Zeiten ungern aus dem Haus gehen wollen, ließ sich die Kunst-Werk-Küche im Werksviertel hinter dem Ostbahnhof einfallen. Die Kunst-Werk-Küche ist eigentlich ein Inklusionsunternehmen, in dem elf Menschen mit Behinderung mitarbeiten, und das sich auf Catering spezialisiert hat. Ins Leben gerufen hat den Betrieb die Wiesn-wirtin Katharina Inselkammer vom Armbrustschützenzelt. Sie wollte die "besonderen Menschen", wie sie es sagt - zusammenbringen mit Mitarbeitern ohne Behinderung, 30 sind es jetzt insgesamt.

Das eigene Deli im Werksviertel und die Kochschule liegen nun ja brach, aber den Cateringservice für Firmen will die Kunst-Werk-Küche jetzt auch für Menschen nutzen, die sich in Quarantäne begeben mussten oder wollten. Für sie gibt es jetzt drei unterschiedliche Wochenpakete (darunter auch vegetarische) mit sieben Gerichten, für jeden Wochentag eines. Das Essen wird schockgefroren und vakuumverpackt, man muss es nur noch aufwärmen. Inklusive Lieferung kostet dieses Päckchen 69,50 Euro, die kontaktlose Übergabe wird garantiert. Geliefert werden die ersten 350 Packerl in einer Tasche, die aus einem alten Dirndl genäht wurde, auch das noch. Bestellen kann man das Wochenpaket unter der Adresse www.kunstwerkkueche.de.