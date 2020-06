"And the FORESTs will echo with laughter": Die Eres-Stiftung widmet sich mit einer Ausstellung, mehreren Vorträgen, einer Exkursion und einem Symposium dem Thema "Wald ohne Bäume".

Das Motto "Raus in die Natur" wurde in den zurückliegenden Wochen und Monaten des coronabedingten Lockdowns für viele von uns zur Metapher der Erlösung. Wo so vieles geschlossen blieb und fast alle Wege verschlossen waren, stand hier in Deutschland immerhin ein Weg offen: der raus in die Natur. Selten hat man derartige Ausflüge - um nicht zu sagen Ausflüchte - sowie jegliche Art von wohnungsnahem Freisitz so zu schätzen gewusst, selten hat man das Wald-und-Wiesen-Viehzeug und die Vögel in der Stadt so intensiv beobachtet, ja geradezu mit ihnen geliebäugelt, wie zuletzt.

Nun hat die Eres-Stiftung mit der Ausstellung "And the FORESTs will echo with laughter" einen künstlerisch-abstrakten Waldparcours in die Stadt geholt. Schon die Klanginstallation des Künstlerduos Marcellvs L. & Munan Øvrelid erinnert die Besucher, wie nah diese künstlerische Waldexkursion den eigenen Erfahrungen ist. Hans Schabus hat die Rauminstallation "COVID-19 Atelier (nach Thoreau, Kaczynski und Großmutter)" in die Ausstellungsräume platziert, Marcus Maeder eine technisch hochgerüstete Urwald-Behausung zum Hineinkriechen installiert. Im Kostüm von Ratte und Bär philosophiert das Künstlerduo Fischli/Weiss über das Leben zweier Außenseiter im Bergwald. John Cage outet sich als Pilzkenner und Martin Kippenberger lockt die Besucher in einen außergewöhnlichen Birkenwald. Zudem sind Werke weiterer Künstler zu sehen. Wo dabei Walt Disneys Bambi bleibt, soll hier nicht verraten werden.

Im Fokus der Ausstellung, die wie immer in der Eres-Stiftung von wissenschaftlichen Vorträgen begleitet wird, steht der Wald als sozialer Raum, dessen Ökosystem auf Vernetzung, Austausch und Symbiose basiert. Denn der Wald ist mehr als eine Ansammlung von Bäumen. Er ist Wirtschaftsgut, Lebensraum, Sauerstoffproduzent, CO2- und Wasserspeicher. Er ist aber auch mystischer Raum und Gegenentwurf urbaner Zivilisation und Sehnsuchtsort.

In den Vorträgen widmet sich beispielsweise der Forstökonom Roderich von Detten dem Waldsterben (6. Juli). Über den Wald als vernetzten Lebensraum spricht der Geobotaniker Hansjörg Küster am 20. Juli. Um Wälder, Böden und Klimawandel geht es am 14. September, wenn Winfried E. H. Blum und Manfred Lexer von der Universität für Bodenkultur in Wien zu Gast sind. Darüber hinaus findet am 24. Oktober eine Exkursion in Zusammenarbeit mit der Stiftung Nantesbuch statt, über die auch die Anmeldung erfolgt. Und im November gibt es ein Symposium, bei dem die Gefahren für den Amazonas-Regenwald im Mittelpunkt stehen. Zu Gast sind Anja Rammig vom Wissenschaftszentrum Weihenstephan und der Zürcher Künstler, Forscher und Komponist Marcus Maeder.

And the FORESTs will echo with laughter ..., Wald ohne Bäume in Kunst und Wissenschaft, Ausstellung 27. Juni bis 27. März, Sa. 10-18 Uhr, Eres-Stiftung, Römerstr. 15, nur nach Online-Anmeldung unter www.eres-stiftung.de/besuch