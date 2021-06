Pure Idylle: „Die Dame im Liegestuhl“ des amerikanischen Malers Edward Cucuel, der während des Ersten Weltkriegs am Starnberger See arbeitete.

Von Sabine Reithmaier

Die Gelegenheit ist selten, das Ambiente einer historischen Villa am Starnberger See live zu erleben. Elisabeth Carr, Initiatorin der "Kunsträume am See", macht es möglich. Seit 2005 präsentiert sie Kunst und Kultur in unkonventionellen Räumen. Das können die Roseninsel oder der königliche Wartesaal am Starnberger Bahnhof sein, aber auch ein Asylbewerberheim oder ein Schlafversuchsbunker.

Zum zweiten Mal verwandelt sie ihr eigenes Zuhause, die Villa Mussinan, in einen Kunstraum. Die Bilder des amerikanischen Malers, der während des Ersten Weltkriegs am Ammersee arbeitete und später Ateliers und München und Starnberg gründete, und seiner Frau Clara Lotte von Cucuel-Marcard treten in einen Dialog mit den zeitgenössischen Werken des Malers Helmut Geierstanger. Zum Auftakt am 18. Juni erzählt Kunsthistorikerin Katja Sebald aus ihrem Buch "Sehnsucht Starnberger See" (Allitera Verlag) Geschichten aus der Villa. Die am Starnberger See lebenden Musiker Esther Schöpf (Violine) und Norbert Groh (Klavier) spielen Musik von der Jahrhundertwende bis hin zur deutschen Erstaufführung von "Distant mountains" der Komponistin Elena Kats-Chernin.

Gallery to live in, 18. Juni, 19 Uhr, Villa Mussinan, Possenhofenerstr. 19, Starnberg. Anmeldung per E-Mail an kontakt@kunstraeume-am-see.de