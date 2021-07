Agnieszka Kaszubowska hat das zum zweiten Mal vergebene Gile Haindl-Steiner Stipendium der Erwin und Gisela von Steiner-Stiftung erhalten. Das Stipendium wird auf zwei Jahre vergeben und ist mit insgesamt 12 000 Euro dotiert. Die 1976 im polnischen Krakau geborene Kaszubowska studierte zunächst Malerei bei Anke Doberauer, ging dann für einen Erasmusaufenthalt nach Prag, bevor sie als Meisterschülerin an der Münchner Kunstakademie ihr Diplom für Freie Malerei und Grafik ablegte. In ihren Werken kreiert sie eine künstliche Schönheit und Ästhetik, die reine Illusion ist. "Durch die Darstellung als Objekt befreit Agnieszka Kaszubowska dieses von seiner bildhaften Gegenständlichkeit, um es über seine surreal anmutende Präsentation auf eine Metaebene zu überführen. In ihren Bildern spiegeln sich all ihre Gefühlsebenen wieder; sie sucht nach dem, was die Absolutheit des Alles oder Nichts in Frage stellt", so Kurator Martin Leyer Pritzkow über das Werk von Agnieszka Kaszubowska.